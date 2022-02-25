Ірландія "негайно" скасовує візи для українців

Ірландія заявила, що скасовує візи для в'їзду українців. Уряд ухвалив указ як екстрений захід через напад Росії на Україну.

Відповідну інформацію оприлюднила міністерка юстицій Гелен Макенті. 25 лютого політикиня заявила, що вона вражена вторгненням Росії на Україну.

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Ірландія скасовує візи для українців

Ми солідарні з Україною та її народом і, працюючи з нашими партнерами в Європейському Союзі, допомагатимемо їм у скрутну хвилину. Тому я негайно скасовую візовий режим між Україною та Ірландією,

– заявила міністерка.

Політикиня розповіла, що уряд працюватиме над подальшими загальноєвропейськими заходами, які можуть допомогти тим, хто залишає Україну.

Гелен Макенті запевнив, що дозвіл стосується всіх українців. Для тих, хто подорожує до Ірландії без візи протягом цього періоду, буде 90 днів після прибуття, щоб упорядкувати своє становище.

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