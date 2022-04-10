В Ірпені окупанти спалили десятки Біблій
Джерело:фейсбук Олега Магдича
В Ірпені наші військові знайшли десятки спалених Біблій. Це справа рук росіян.
Фото оприлюднив Олег Магдич, заступник командира роти батальона ОУН, пастор протестантської церкви.
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Святе Письмо, спалене орками в Ірпені. Палили цілеспрямовано. Горіть в пеклі, слуги сатани,
– написав Магдич.
Спалені Біблії / Фото з фейсбуку Олега Магдича
Як розстрілювали Біблії
Пастор розповів, що це сталося біля будівлі християнської місії Євразія, яку російські окупанти вщент зруйнували, пише "По той бік новин".
Поруч стояла "газелька", в яку були завантажені нові заповіти. Окупанти їх вивантажили й спалили, авто розстріляли.
Магдич каже, що протестантизм як явище – не є руською православною церквою. Для росіян будь-які інші релігійні конфесії – ворог.
Спалені Біблії / Фото з фейсбуку Олега Магдича
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