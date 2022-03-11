В Ірпені впіймали 26 мародерів: тепер їм буде несолодко

В Ірпені, що під Києвом, впіймали вже 26 мародерів, які хотіли нажитися на війні. Тепер вони будуть суворо відповідати за свої злочини.

Про затримання зловмисників повідомив мер містечка Олександр Маркушин. Також він розповів, що саме чекає тих, хто хоче наживатись на горі.

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Тепер послужать захисту міста

Поки жителі міста потерпають від постійних обстрілів окупантів, затримані люди намагалися нажитися на людському горі. Тепер всіх арештованих відправили на так звані "виправні роботи" в тероборону.

Їх відправили на блокпости, де вони будуть рити окопи та прибирати вулиці. Так буде з кожним, хто краде в людей у нашій громаді,

– сказав Маркушин.

Він додав, що в магазинах Ірпеня людям видають продукти, в аптеках необхідні ліки. Проте влада й захисники не дозволять грабувати магазини та квартири в місті.

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До речі, нещодавно в Україні також збільшили покарання за мародерство. Тому всім затриманим також буде загрожувати до 10 років ув'язнення.

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Читайте текст публікації з фейсбуку Олександра Маркушина:

До уваги всіх тих, то намагається нажитися на людському горі. Ми затримали в Ірпені вже 26 мародерів. Їх одразу відправляємо на так звані "виправні роботи" в тероборону. Хочу попередити всіх, в Ірпені не місце мародерам і кожен, хто спробує пограбувати магазин чи житло ірпінців буде суворо покараний!