В Ірпені пошкоджено понад 1 000 будівель: 115 зруйновано повністю

Загалом, за даними супутникового центру ООН Unosat, внаслідок тимчасової окупації російськими військами пошкоджено 71% від території міста. Сьогодні цю інформацію підтвердив ірпінський міський голова Маркушин Олександр.

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На основі зроблених супутникових знімків аналітики ООН Unosat підрахували приблизну кількість зруйнованих та пошкоджених будівель в Ірпені.

Виявлено щонайменше 1 060 пошкоджених об’єктів житлової та соціальної інфраструктури,

– зазначають аналітики.

В ООН Unosat додали, що руйнувань зазнали 4 заклади освіти та 3 медичні заклади. Дані не є повними через незначну хмарність.



Дані про пошкоджені об'єкти / Інфографіка ООН Unosat

Раніше міський голова Чернігова Владислав Атрошенко розповів, що в 30% будинків у місті зруйновані вщент.

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