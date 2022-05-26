Ірпінь з офіційним візитом відвідала прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін

Лідери багатьох країн відвідували звільнені села на Київщині, щоб на власні очі побачити звірства росіян. Сьогодні, 26 травня, в Ірпінь приїхала прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін.

Політикиня оглянула ситуацію в місті й те, який вигляд має зараз Ірпінь. Наслідки окупації міста Санні Марін показувала секретарка Ірпінської міської ради Анжела Макеєва.

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Показала наслідки "русского мира", що залиши після себе окупанти. Обговорили питання допомоги у відновленні нашого міста, адже Ірпінь зазнав найбільших руйнувань, понад 70% міста, та став щитом Києва,

– зазначила Макеєва.

Вона також подякувала Фінляндії за те, що має тверду міжнародну позицію щодо територіальної цілісності України. Окрім того, відзначила й запровадження жорстких санкцій проти Росії, за військово підтримку та допомогу.

"Лише спільними зусиллями ми здобудемо перемогу над російським злом", – переконана секретарка.

Фінляндія вступає в НАТО

Після нападу Росії на Україну Європа замислилась про те, чи надійною є її безпека. Фінляндія та Швеція, маючи спільні кордони з Росією, також злякались агресії. Країни зберігали нейтралітет, але вирішили тепер вступити в НАТО. Таким чином Альянс має шанси розширитися і впритул збільшити свої кордони та присутність біля Росії. Саме цього вона й боїться.

Але для цих країн все виявилось не так просто. Адже після того, як вони офіційно подали заявки, Туреччини офіційно та серйозно заявила, що вона проти їхнього вступу. Серед причин називали те, що ці країни нібито підтримують терористів. Мовиться про Робітничу партію Курдистану. Також була низка інших закидів.

Ці непорозуміння намагаються вирішити уряди обох країн, яким заважають вступити в НАТО. Саме тому делегації Швеції та Фінляндії їздили до Туреччини, щоб обговорити з їхніми посадовцями шляхи можливого компромісу. Результати мають бути згодом, але всі сподіваються, що вони будуть позитивними.

Коли країни можуть очікувати вступу в НАТО: дивіться відео