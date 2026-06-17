Війна забрала життя трьох захисників з Луцької громади

Україна знову втратила захисників. На фронті загинули Іщук Олександр, Снопко Руслан і Лавренчук Дмитро.

Про це повідомила виконувачка обовʼязків Луцького міського голови Катерина Шкльода.

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Що відомо про загиблих захисників?

Іщук Олександр народився 27 жовтня 1984 року та захищав Україну на Дніпропетровщині. Серце військового зупинилося 14 травня 2026 року під час ведення бойових дій з оборони у селі Кардаші Синельниківського району.

Снопко Руслан – загинув 6 червня 2026 року під час артилерійського обстрілу в районі населеного пункту Юрківка Донецької області. Захисник народився 20 лютого 1975 року.

Лавренчук Дмитро народився 2 березня 1992 року. Захисник загинув 13 червня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новогригорівка Павлоградського району Дніпропетровської області.

Щиро співчуваю родинам військовослужбовців. Розділяю біль важкої втрати, схиляю голову в глибокій скорботі,

– написала Шкльода.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким Олександра Іщука, Руслана Снопка та Дмитра Лавренчука. Світла пам'ять!

Кого ще втратила Україна?

Під час виконання бойового завдання на фронті 15 червня 2025 року загинув Олександр Бондаренко. Військовий народився 25 квітня 1982 року у Волинській області та захищав Україну на Донеччині.

На війні з російськими загарбниками загинув військовий з Макарова Київської області Олександр Ковтун. Життя захисника обірвалося внаслідок удару FVP-дрона.

На фронті загинув 23-річний капітан Олександр Любарець. Військовий був справжнім патріотом України. Молодий офіцер мав велике серце та завжди був чесний. Йому було лише 23 роки.