Пошкоджена будівля Ісламського культурного центру: Чубаров розповів про наслідки атаки на Київ

Росія вночі 2 вересня атакувала Київ за допомогою ракет та дронів. Згодом стало відомо, що постраждав Ісламський культурний центр.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров уточнив, що йдеться про мечеть, яка розташована на Нивках. Вона потребуватиме ремонту. Проте найголовніше, немає загиблих серед людей.

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Атака на Київ: постраждав Ісламський центр

Називаючи росіян варварами, Чубаров зазначив, що повна назва установи – Ісламський культурний центр Духовного управління мусульман Автономної Республіки Крим.

Будівлі Ісламського центру, особливо розташованої в ньому мечеті, буде потрібно ремонт. Ще одне свідчення того, що Росія є країною абсолютного зла,

– йдеться в повідомлені.

Водночас громадський діяч послався на в заступника Муфтія мусульман Криму, військового капелана Сулеймана Хайруллаєва, який констатував, що, на щастя, обійшлося без людських жертв.

Наслідки атаки на Ісламський культурний центр / Світлини опубліковані Рефатом Чубаровим

Мер столиці Віталій Кличко загалом розповідав про ситуацію в Києві. Під час масованої атаки спалахнули пожежі. З-поміж іншого, горіли автомобілі й нежитлові приміщення, а також була частково зруйнована котельня у Голосіївському районі.

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Водночас у Святошинському районі були пошкоджені скляні елементи входу на станцію метро. У Шевченківському районі фіксують загоряння на території одного з підприємств, а в Дніпровському районі – падіння уламків.

Станом на ранок було відомо про двох постраждалих, одного із яких госпіталізували. Голова КМВА Сергій Попко наголошував, що російські війська завдали чергового комбінованого удару – використали дрони та ракети, зокрема балістичні.