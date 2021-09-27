В Ісландії перерахували голоси: парламенту з більшістю жінок все ж не буде

Уперше у світі в Ісландії законодавчий орган міг бути на понад 50% представлений жінками. Однак після перерахунку голосів виявилося, що більшість усе ж буде представлена чоловіками.

Близько 30 із 63 місць у парламенті отримали жінки. Це 47,6%, при тому що за попереднього підрахунку позначка сягала 52%.

До речі Результати виборів у Німеччині: хто потрапить у Бундестаг

В Ісландії не буду парламенту з жіночою більшістю

Спочатку явну більшість жінок у парламенті вважали знаковим досягненням. За даними Міжпарламентського союзу, жодна європейська країна не подолала 50% поріг, а Швеція наблизилася до 47%.

Відтак, наразі це все одно буде найбільший показник кількості жінок, хоч і не більшість.

В історичному та міжнародному світлі найважливішою новиною є те, що тепер жінки вперше є більшістю в парламенті Ісландії та вперше в Європі. Це хороша новина,

– сказав президент Гудні Йоханнессон.

Ісландія тривалий час вважалася лідером у галузі гендерної рівності, і її 12-й рік поспіль визнано найбільш рівноправною нацією у світі за рейтингом Всесвітнього економічного форуму.

На відміну від деяких інших країн, як наприклад, в Україні, в Ісландії немає законних квот щодо представництва жінок у парламенті. Втім, деякі партії вимагають, щоб мінімальна кількість кандидатів були жінки.

Вибори в Ісландії: головне