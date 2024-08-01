Не ракетний удар: ЗМІ дізналося, як ліквідували лідера ХАМАС

Лідера ХАМАС ліквідували у гостьовому будинку в Тегерані. Зупинився Ісмаїл Ганія у номері в пансіонаті, який управляється та охороняється Корпусом вартових ісламської революції.

Цей пансіонат є частиною великого комплексу, який відомий як Нешат, в елітному районі на півночі Тегерана. Журналісти поспілкувались з п'ятьма чиновниками, які розповіли про те, як ліквідували Ганію.

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Як ліквідували лідера ХАМАС

Бомба була захована приблизно два місяці тому в пансіонаті… За словами п'ятьох чиновників, бомбу було підірвано дистанційно, коли було підтверджено, що він (лідер ХАМАС – 24 Канал) перебував у своїй кімнаті в пансіонаті. У результаті вибуху також загинув охоронець,

– заявили журналісти.

Вони також зауважили, що Ісмаїл Ганія був в Тегерані на інавгурації президента.

Близькосхідні чиновники розповіли журналістам, що очільник ХАМАС зупинявся у пансіонаті декілька разів під час попередніх візитів в Тегеран.

Видання зауважує, що відповідальні за вбивство Ганії могли скористатися "прогалиною" в системі безпеки комплексу, який суворо охороняється. Саме це дозволило закласти бомбу і приховувати її протягом багатьох тижнів, перш ніж застосувати.

Це стало катастрофічним провалом розвідки та безпеки для Ірану та величезним збентеженням для Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), який використовує пансіонат для відступів, таємних зустрічей та розміщення видатних гостей, таких як Ганія,

– написали журналісти.

Вони пояснили, що двоє іранських чиновників заявили, що:

не знають, як і коли вибухівка була закладена в кімнаті;

по сусідству від Ганії перебував лідер Палестинського ісламського джихаду Зіяд аль-Накхала, проте його кімната не сильно зазнала пошкоджень – це свідчить про точне планування під час нападу на лідера ХАМАС.

Що цьому передувало

Журналісти зауважили, що метод вбивства Ганії в Ірані став предметом чуток і суперечок. Адже агентство новин Tasnim повідомило, що свідки говорили про предмет, схожий на ракету, який влучив у вікно кімнати Ганії та вибухнув.

Але двоє іранських чиновників, які були поінформовані про напад, підтвердили, що вибух стався безпосередньо в кімнаті Ганії, і заявили, що початкове розслідування показало, що вибухівка була закладена туди заздалегідь,

– написало видання.

Чиновники також описали точність і витонченість атаки, яка схожа за тактикою на дистанційно керовану зброю-робота зі штучним інтелектом, яку Ізраїль використав для вбивства провідного іранського вченого-ядерника Мохсена Фахрізаде у 2020 році.

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Видання зауважило, що операції з ліквідації за межами Ізраїлю в основному проводить служба зовнішньої розвідки Ізраїлю – Моссад. Хоча Ізраїль офіційно не визнав причетність до вбивства лідера ХАМАС.