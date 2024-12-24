Ізраїль вперше визнав причетність до вбивства лідера ХАМАС у Тегерані

24 грудня 2024, 08:40
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Автор: Ярослав Погончук

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац вперше публічно підтвердив причетність своєї країни до ліквідації лідера ХАМАС Ісмаїла Ганії. Під час свого виступу він також пригрозив єменським хуситам.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на The Times of Israel. Також Ізраїль вважає, що сприяв падінню режиму Башара Асада в Сирії. 

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Чому Ізраїль погрожує хуситам в Ємені

У матеріалі зазначається, що під час виступу перед місцевими офіцерами Кац пригрозив єменським хуситам, які здійснюють напади на Ізраїль.

У ці дні, коли терористична організація хуситів обстрілює ракетами Ізраїль, я хочу передати їм чітке послання: ми перемогли ХАМАС, ми перемогли Хезболлу, ми засліпили оборонні системи Ірану та пошкодили системи виробництва ракет. Ми повалили режим сирійського диктатора Башара Асада в Сирії, ми завдали важких ударів по "осі зла", і ми також завдамо серйозного удару по терористичній організації хуситів в Ємені, яка залишається останньою,
– заявив міністр оборони Ізраїлю.

Попри те, що Ізраїль не брав безпосередньої участі в поваленні режиму Асада, там вважають, що ізраїльські атаки на ставлеників Ірану в регіоні сприяли падінню сирійського режиму.

Зауважимо, що це вперше Ізраїль підтвердив, що причетний до вбивства лідера ХАМАС Ісмаїла Ганії в Тегерані.

Нагадаємо, що главу ХАМАС було вбито 31 липня. В організації заявили, що Ісмаїл Ганія загинув внаслідок ізраїльського рейду на його резиденцію в Тегерані.