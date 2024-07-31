Білий дім та Ізраїль вперше відреагували на вбитвство лідера ХАМАС

Зранку 31 липня стало відомо про вбитвство лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії. На це відреагували в Білому домі та Ізраїлі.

Там дали перші коментарі щодо вбивства Ханії. Про їхні заяви написало видання CNN.

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Перші коментарі Білого дому та Ізраїлю на смерть Ісмаїла Ханії

Видання зазначило, що Білий дім в курсі інформації про смерть Ісмаїла Ханії.



Власне, Білий дім ознайомився з повідомленнями про вбивство політичного лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії в Ірані. Про це заявив речник, однак надавати подальші коментарі він відмовився.

А ось ізраїльські військові відмовляються коментувати смерть політичного лідера ХАМАС.

Так, ізраїльські військові заявили CNN, що вони "не реагують на повідомлення в іноземних ЗМІ" після того, як державні ЗМІ Ірану повідомили, що в Ірані вбито політичного лідера ХАМАС Ісмаїла Ханію.

Зазначається, що в окремій заяві ХАМАС заявив, що Ханія був убитий під час, за його словами, ізраїльського нападу на його резиденцію в Тегерані після того, як він брав участь в інавгурації президента Ірану.

В CNN додали, що Ханія був давнім старшим лідером угруповання після того, як уперше приєднався до ХАМАС наприкінці 1980-х років і піднявся по кар’єрній службі в наступні десятиліття.