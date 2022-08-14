Я б здавав прапори й закривав бригаду, – Братчук про невдалі спроби російського десанту

З початку повномасштабного вторгнення російський десант не один раз намагався висадитися на території України. Однак спроби окупантів були провальними.

Про це 24 каналу розповів речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. Він додав, що ворожий десант на початку лютого намагався висадитися у Коблевому, однак був знищений 28 бригадою ЗСУ.

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В окупантів нічого не виходить

Згодом 810 бригада морської піхоти росії здійснила спробу висадки під Миколаєвом. Їх спіткала така ж доля й росіяни зазнали серйозних втрат.

На їхньому місці я вже здав би прапори й закрив бригаду, бо там дуже великі проблеми з особовим складом,

– зауважив Сергій Братчук.

За його словами, росіяни навіть знімають кухарів з кораблів, щоб поповнити свій особовий склад.

Чи є ризик висадки російського десанту

Речник Одеської ОВА відзначив, що ризик висадки десанту ворога досі лишається. "Ми не можемо сказати, що його немає і він повністю зник, бо ще немає перемоги й немає миру", – пояснив він.

Після здобуття перемоги Україна має провести роботу, щоб зменшити або взагалі ліквідувати домінування Чорноморського флоту в акваторії Чорного моря. На думку Сергія Братчука, до цього процесу мають долучитися й інші країни, зокрема Туреччина, Болгарія та Румунія, які також зацікавлені в цьому.

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Ворог постійно перегруповує своє корабельно-катерне угруповування. Він намагається тримати його в безпечних для себе районах, щоб уникнути ураження нашими ракетними засобами. 8 серпня росіяни забрали з акваторії Чорного моря свої підводні човни, залишивши тільки надводні ракетоносії. Це може бути пов'язано зі зміною погоди.

Однак загрози ракетних ударів та посилення ракетно-артилерійських обстрілів залишаються. Ворог продовжує тримати у готовності 5 десантних кораблів, які споряджені ракетами типу "Калібр".

Вибухи в Криму 9 серпня суттєво погіршили стан Чорноморського флоту росії. Таку думку висловили у Міністерстві оборони Великої Британії. Там заявили, що спроможність морської авіації флоту зараз значно знижена й цей інцидент змусить російську армію переглянути своє сприйняття загрози.

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