"Заборона НАТО" на постачання Україні танків: чи існує вона насправді

Посол Польщі в НАТО Томаш Шатковський заявив, що не існує жодної домовленості в НАТО, яка забороняє передавати Україні сучасні танки, системи ПРО/ППО та іншу важку техніку.

Дипломат пригадав, що останнім часом у публічному просторі неодноразово лунали заяви спікерів у Берліні про те, що, мовляв, є якась домовленість між членами НАТО.

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"Альянс повинен вирішувати, а не одноосібно Берлін"

Наприклад, важка техніка не повинна передаватися, а потім – що танки не повинні передаватися, потім – "можливо, танки й можна, але не західного виробництва"... Це абсолютна неправда",

– сказав Шатковський.

Так само "було несподіванкою припустити", зазначив Шатковський, що це Альянс повинен вирішувати, а не одноосібно Берлін, чи дати батареї ПРО Patriot військовим України.

Посол Польщі в НАТО нагадав те, про що раніше говорив генсек Альянсу Єнс Столтенберг: що в деяких випадках для безпеки країн-членів Альянсу важливіше передати техніку та боєприпаси Україні, ніж накопичувати їх у себе на складах.

Ставлення багатьох країн до ЗСУ змінюється

Шатковський описав ситуацію в НАТО щодо військової підтримки України як "кота Шредінгера": "З одного боку триває дискусія, її (допомогу – 24 канал) заохочує генсек, а з іншого боку є вето деяких країн, протидія і небажання".

Посол наголосив, що ставлення деяких країн до підтримки ЗСУ змінюється на краще. Він вказав, що з частиною союзників на півдні Європи "відбулася позитивна трансформація".

Шатковський також зазначив, що Франція, яку часто критикують, взагалі є єдиною країною, окрім Польщі, яка постачає ЗСУ цілі артилерійські системи: "Мається на увазі не лише те, що стріляє, а й система управління вогнем, ефективні боєприпаси".

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, що наприкінці листопада Німеччина запропонувала Польщі ЗРК Patriot, а Варшава сказала – "краще дайте їх Україні", і Берлін відповів, що для цього потрібне рішення союзників щодо Альянсу і що їх це заскочило зненацька. Генсек НАТО заявив, що для цього рішення союзників не потрібне.