Іспанія може поставити Україні важке озброєння, включаючи танки Leopard та ЗРК, – ЗМІ

Іспанський уряд висловив готовність передати Україні важке озброєння. Мовиться про бойові танки Leopard та зенітно-ракетні комплекси.

Про це повідомило видання з посиланням на інформоване джерело в іспанському уряді.

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Як зазначається, готується постачання батарей зенітно-ракетних комплексів малої дальності Shorad Aspide. Свої "втрати" країна поновила більш досконалою системою. Уряд Іспанії також може поставити Україні бойові танки Leopard A4, які протягом десяти років перебувають у резерві та є частиною партії, яку Німеччина продала країні ще в 1995 році.

Джерела додають, що приблизно 40 танків можуть бути відремонтовані й передані нашим бійцям. Однак, вони відзначають, що для цього потрібна певна модернізація. Крім цього, Іспанія також запропонувала навчити наших військових правильно поводитися з танками.

Озброєння, яке надають ЗСУ наші партнери – це один з визначальних факторів нашої майбутньої перемоги. Кожна бойова одиниця поволі схиляє чашу терезів на полі бою на наш бік.

Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що для України такий крок буде дуже важливим.

Гаубиці з Норвегії вже на передовій

Як повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, надані Норвегією самохідні гаубиці М109А3 вже активно використовуються на передовій. З їх допомогою наші воїни влучно вражають ворожі цілі та знищують окупантів.

Артилеристи відзначили, що ці гаубиці "створені для людей" та значно переважають радянські. В них кермо замість важелів та коробка автомат, також тут є багато дрібних елементів, які створені для максимальної зручності користування зброєю.

У порівняння з радянськими аналогами у гаубиць М109А3 більший калібр та потужніший боєприпас. Ця гаубиця здатна вражати цілі на відстані 22 кілометри, але використання активно-реактивних снарядів ця відстань збільшується. Також артилеристи відзначили зручність зарядів: вони герметичні та абсолютно ідентичні.

Великий контрнаступ ЗСУ переноситься

Українські бійці з легкістю за один тиждень опанували М109А3.

Радник глави Міністерства внутрішніх справ Віктор Андрусів заявив, що Збройні Сили України продовжують проводити контрнаступальні дії за певними напрямками. Проте повномасштабний контрнаступ варто очікувати трохи пізніше.

Він пояснив, що насправді масштабний контрнаступ очікувався в середині червня, але відбулись зміни. Мовляв, західні партнери, які допомагають Україні з озброєнням, вирішили довести принцип, що "обіцяного 3 роки чекають".

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