Іспанія відмовилася передати Україні танки Leopard, – ЗМІ

Іспанія заявила, що не передаватиме Україні танки Leopard. Зазначається, що техніка перебуває в "абсолютно несприятливому стані".

На початку червня іспанський уряд висловив готовність передати Україні важке озброєння. Йшлося про бойові танки Leopard та зенітно-ракетні комплекси.

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Що таке Leopard Бойовий танк німецького виробництва. Оснащений сучасними високоефективними кумулятивними боєголовками HEAT. Має потужну ударну силу та гарну маневреність. Завдяки програмам модернізації Leopard досі залишається на озброєнні в багатьох країнах, зокрема Німеччині, Голландії, Іспанії, Греції, Швеції, Фінляндії та Швейцарії.

Іспанія відмовилася надавати танки

На жаль, анонсовані танки, які вкрай потрібні ЗСУ для боротьби з російськими загарбниками, Україна не отримає. Відповідну заяву зробили у Міноборони Іспанії.

Leopard, які не використовувалися в Сарагосі (Іспанія – 24 канал) вже багато років, неможливо відправити в Україну, тому що вони перебувають у несприятливому стані,

– сказала міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес.

За її словами, висновок про те, що техніка є непридатною до використання, зробили після належних випробувань.

"Ми не можемо їх давати, тому що вони становлять небезпеку для людей", – пояснила міністерка.

Натомість Роблес має намір відвідати посольство України, щоб проаналізувати, як Іспанія може "продовжувати надавати підтримку українському народу". Особливу увагу вона хоче приділити питанню зими, яка буде дуже складною.

Військова допомога Україні: останні новини

Міжнародні партнери продовжують допомагати Україні зброєю. Танки, РСЗВ і гармати передає Норвегія, Польща, Німеччина, Північна Македонія та інші країни.

З першого дня війни Велика Британія є надійним союзником України в боротьбі з російськими окупантами. Невдовзі вона передасть нам кілька військових кораблів.

США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні. Міністр оборони України Олексій Резніков зауважив, що скоро отримаємо засоби для зміцнення обороноздатності.

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