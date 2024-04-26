Ракети до Patriot і не тільки: Іспанія надасть Україні військову допомогу

Вдень, 26 квітня, очільниця оборонного відомства Іспанії анонсувала додаткове озброєння для нашої держави. Україна зможе отримати ракети до Patriot, а також низку іншого озброєння.

Ще нещодавно Іспанія разом з Грецією відмовлялась надавати Patriot Україні, оскільки в країні наразі є лише три ЗРК. Однак зауважимо, що раніше Іспанія передала Україні майже всі свої зенітно-ракетні комплекси Hawk, бо не могли надати Patriot. Однак зараз країна вочевидь змінила своє рішення.

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Ракети до Patriot, артилерія та боєприпаси

Очільниця міністерства оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що її країна направить до нашої держави військову допомогу. Як повідомила посадовиця, ракети до Patriot вже протягом чотирьох днів прибудуть на базу матеріально-технічного забезпечення.

Однак жодної інформації стосовно того, скільки саме ракет буде надано Україні. Міністерка зауважила також, що Іспанія нещодавно відправила в Україну набори медикаментів та індивідуальних бойових аптечок.

Зокрема, днями наша держава отримала нову партію великокаліберних артилерійських боєприпасів. Невдовзі Іспанія поставить боєприпаси калібру 155 і 120 міліметрів в Україну. Протягом найближчих два місяці підтримка від Іспанії міститиме:

легкі й важкі кулемети;

захищені колісні транспортні засоби матеріально-технічного забезпечення;

броньовані машини піхоти;

протитанкові засоби;

гаубиці польової артилерії.

За її словами, за цими поставками послідують поставки різних систем протиповітряного спостереження і дистанційних станцій озброєння для захисту від безпілотників. Водночас підготовка нових танків Leopard до передачі Україні йде за планом, і що перші одиниці будуть готові до кінця червня 2024 року.

Деталі про те, чому Іспанія відмовлялась від надання Patriot

Як повідомляли раніше в Міноборони Іспанії, комплекс, який вони відмовляються передавати, розгорнули ще у 2013 році на кордоні Туреччини та Сирії. Замість нього вони погодились передати певну кількість ракет для протиповітряної системи.

Міністерство оборони Іспанії стверджує, що їх збройні сили мають нестачу певних видів озброєнь, серед яких і засоби протиракетної оборони. Тим більше система Patriot довела свою високу ефективність у разі ракетної атаки на війні в Україні та Близькому Сході.

Іспанія має три повністю укомплектовані комплекси Patriot, які складаються з пускових установок, радарів та пунктів управління. Їх придбали в Німеччині ще у 2004 та 2014 роках. Однак, ракет до цих комплексів в резерві іспанців дуже обмежена кількість