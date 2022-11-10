Іспанія передасть Україні ще дві системи ППО HAWK
Джерело:InfoDefensa
Іспанія вирішила надати Україні дві додаткові зенітні установки HAWK для потреб протиповітряної оборони на додачу до вже анонсованих чотирьох.
Про це розповіла міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес під час зустрічі з українськими військовими.
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Ще дві пускові установки будуть відправлені саме тому, що про це нас попросили з НАТО, для допомоги Україні,
– розповіла Маргарита Роблес.
Також Роблес оголосила, що Іспанія надасть Україні батарею гаубиць калібром 105 міліметри, які опановує 21 український військовослужбовець на базі в Альмерії, а також додаткові генератори для покриття дефіциту електроенергії в країні.
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Крім того, Іспанія передала Україні 77 тисяч зимових мундирів для військовослужбовців.
За словами урядовиці, військова й гуманітарна допомога з Іспанії Україні надходила буквально з першого дня повномасштабної війни, а іспанські літаки здійснили 50 польотів по 11 годин кожен.
Ми твердо віддані Україні, тому що розуміємо, що вона реалізує своє законне право на оборону, ставши жертвою вторгнення та жорстокої війни,
– зазначила Роблес.
Що відомо про ППО HAWKЦе зенітно-ракетний комплекс. Він є попередником системи протиракетної оборони Patriot. Спочатку комплекс розроблявся для знищення літаків, пізніше був доопрацьований для перехоплення ракет у польоті. Сам комплекс оцінюється в 15 мільйонів доларів, а ракети до нього – по 250 тисяч доларів за одну одиницю.
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