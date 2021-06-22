Іспанія таки помилувала лідерів руху за незалежність Каталонії

Уряд Іспанії помилував каталонських політиків, яких засудили за участь в організації незаконного референдуму про незалежність у 2017 році. Цей крок допоможе заспокоїти напруженість в Каталонії.

Лідерів руху за незалежність відправили до в'язниці після того, як їх визнали винними в підбурюванні до заколоту у 2019 році. Ще кількох осіб засудили за непокору, але їх не позбавляли волі.

До теми В Іспанії почалася масштабна акція проти помилування політиків Каталонії: відео

Скільки триватиме процес звільнення

Звільнення ув'язнених може зайняти кілька днів. Усе через те, що помилування має підписати король Іспанії Філіп VI. Після цього його опублікують в Офіційному віснику країни.

Рішення про помилування каталонських політиків не скасовує заборону ув'язненим обіймати посади. Варто зауважити, що низка політичних партій, включаючи ультраправу Vox, заявили про намір оскаржити це рішення.

Прагнення напівавтономного регіону до незалежності майже 4 роки тому призвело Іспанію до найбільшої політичної кризи за останні 40 років.

Цікаво Росія підбурювала Каталонію на війну, обіцяла 10 тисяч солдатів і гроші, – ЗМІ

Що цьому передувало