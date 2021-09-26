В Іспанії на дні моря виявили один з найбільших скарбів римських золотих монет: фото знахідки
Джерело:University of Alicante
На дні моря в бухті іспанського міста Хавея археологи виявили давньоримські золоті монети. Вони пролежали у воді 1,5 тисячі років і датуються кінцем IV – початком V століття.
Скарб знайшли у затоці Порітчол, в якому було проведено безліч підводних археологічних розкопок. Спочатку 8 монет з колекції давньоримських монет знайшли дайвери-аматори Луїс Ленс і Сезар Гімено.
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Чоловіки повідомили про своє відкриття керівництво міста, а згодом привели морських археологів до місця. Фахівці виявили 53 монети кінця IV – початку V століть нашої ери.
Вдалося ідентифікувати:
- 3 монети зі зображенням римського імператора Валентініана I;
- 7 монет із зображенням Валентініана II;
- 15 – Феодосія I Великого,
- 17 – з Аркадіо;
- 10 – з Гонорія.
Навколо знахідки лежали й іржаві цвяхи та залишки свинцю. Експерти припустили, що скриню з монетами сховали, щоб вберегти від пограбування, але з часом дерево згнило і монети розсипалися по дну бухти.Зверніть увагу! Це один із найбільших скарбів римських золотих монет, знайдених в Іспанії. За словами науковців, якщо враховувати історичну цінність – він неоціненний.