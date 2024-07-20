Атакували союзників України: в Іспанії затримали проросійських хакерів

Цивільна гвардія Іспанії затримала трьох проросійських хакерів. Ймовірно, вони причетні до кібератак на державні установи та стратегічні сектори Іспанії та інших країн НАТО.

Хакерів затримали в містах Манакор (Балеарські острови), Уельва і Севілья (Андалусія). Під час обшуків в їхніх будинках правоохоронці вилучили комп'ютерні та документальні матеріали, що становлять інтерес для слідства.

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В Іспанії затримали проросійських хакерів

Іспанська поліція вважає, що затримані були пов'язані з хакерською групою NoName057(16). Ця група відома своїми DDoS-атаками на державні та приватні установи, об'єкти критичної інфраструктури та життєво важливі послуги країн, що підтримують Україну.

NoName057(16) позиціонує свою діяльність як

Відмінною рисою атак NoName057(16) є використання спеціалізованого програмного забезпечення DDoSia, розробленого самою групою. Цікаво, що це програмне забезпечення також доступне для завантаження всім прихильникам її ідеології.

Розслідування координує спеціалізована прокуратура та Цивільна гвардія продовжує розшукувати інших осіб, причетних до цих кібератак.