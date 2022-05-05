В Іспанії затримали проросійського блогера Шарія, якого підозрюють у держзраді

Проросійського блогера Анатолія Шарія затримали в Іспанії. Він активно підтримує російську агресію, а в Україні йому оголосили про підозру в державній зраді.

Затримання проросійського пропагандиста відбулося 4 травня. Цьому сприяла співпраця СБУ та Офісу генпрокурора з міжнародними партнерами.

Зауважте Шарій напряму співпрацює з аміністрацією президента Росії, – Департамент держбезпеки Литви

Зрадники нестимуть покарання

В СБУ наголосили, що затримання Шарія – яскравий приклад того, що всі зрадники будуть відповідати перед законом.

Це затримання – чергове свідчення того, що кожен зрадник України рано чи пізно отримає заслужене покарання, це є невідворотним,

– підкреслили в СБУ.

Проросійського пропагандиста підозрюють у державній зраді та порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової приналежності, національності чи релігійних переконань.