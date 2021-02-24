В Іспанії знесли останній пам'ятник диктатору Франко

24 лютого 2021 , 13:39
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На території Іспанії знесли останній пам'ятник диктатору Франсіско Франко. Це відбулося в анклаві Мелілья на середземноморському узбережжі Африки

Джерело:

ВВС

Проти знесення статуї голосувала лише крайня права партія Мелільї "Vox".

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Робітники зруйнували край постаменту і зняли скульптуру генерала Франко, яка стояла біля воріт міста.

Зауважимо, пам'ятник диктатуру виготовив скульптор Енріке Ново Альварес у 1978 році. Це сталося через 3 роки після смерті Франко.

Що відомо про Франсіско Франко

  • Генерал Франко правив Іспанією впродовж 1939 – 1975 років.
  • Коли націоналістичні сили Франко перемогли республіканський уряд, у країні трапилася громадянська війна. Впродовж 1936 – 1939 років були вбиті понад 30 тисяч людей.
  • Генерал очолив режим державного терору і національної пропаганди через контрольовані ЗМІ і державну систему освіти.
  • У 2007 році в Іспанії схвалили закон про історичну пам'ять, який визнав страждання жертв франкізму. Згідно з документом, символи диктатури почали демонтовувати.


Пам'ятник Франко у Мелільї / Фото Getty Images

Довідка. Більше про те, ким був Франсіско Франко, – читайте тут.