В Іспанію прийшла зима: випало приблизно 20 сантиметрів снігу
Джерело:Yahoo News
Іспанію накрив потужний снігопад. Зимові опади пройшли в центральній та північній частині країни. За добу там нападало приблизно 20 сантиметрів снігу.
Найсильнішу завірюху зафіксували у гірській місцевості. Там панує по-справжньому зимова погода.
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В Іспанії випав сніг
Сніг в Іспанії почав падати ще 22 листопада та продовжився і наступного дня. Найбільше опадів зафіксували у північних та центральних регіонах. За добу там випало приблизно 20 сантиметрів снігу.
Через погіршення погодних умов був ускладнений рух автошляхами, комунальника довелося розчищати їх за допомогою техніки.
В Іспанії – завірюхи / Фото The Olive Press
У країні й надалі сніжитиме
Іспанців просять бути на дорогах обачнішими через ожеледицю та уникати зайвого ризику. Синоптики заявляють, що протягом тижня ще сніжитиме. Похолодання там пояснюють арктичним фронтом, який накрив південь Європи.
У горах Іспанії випало багато снігу / Твітер Shaun Riordan
Іспанію накрили снігопади: дивіться відео
Сніг в Іспанії: дивіться відеоЗверніть увагу! На горі Піп Іван Чорногірський, що в українських Карпатах, знову вдарили морози. Вранці 23 листопада температура повітря опустилася там до -6 градусів. Гірські рятувальники показали фото колишньої обсерваторії на вершині гори – вона повністю покрита снігом.