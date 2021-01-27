Іспанію сколихнула серія землетрусів: які наслідки стихійного лиха

В Іспанії 26 січня 2021 року поблизу міста Гранада сталися декілька землетрусів. Зокрема, магнітуда підземних поштовхів сягала понад 4 бали за шкалою Ріхтера.

Джерело: Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр

Найсильніші поштовхи зафіксували у муніципалітетах Кульяр-Вега, де магнітуда сягала 4,2 бала, та Санта-Фе – 4,3 бала. Наразі відомо, що внаслідок землетрусів немає постраждалих. Водночас стихійне лихо не завдало значних збитків.

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Глава уряду Іспанії Педро Санчес вже прокоментував ситуацію в країні. Зокрема, політик закликав людей зберігати спокій та дотримуватися вказівок екстрених служб.

Будемо вірити, що скоро все повернеться в норму,

– наголосив прем'єр-міністр країни.

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Водночас мер міста Гранада Луїс Сальвадор в одному з коментарів назвав ситуацію в Іспанії "тривожною" й також закликав місцевих мешканців не панікувати.