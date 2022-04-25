Іспанський оператор ГТС надіслав Україні обладнання для ремонту мережі
25 квітня 2022 , 05:14Читать новость на русском
Джерело:Оператор ГТС
Росіяни завдали великої шкоди цивільній інфраструктурі. Держави та іноземні компанії беруть участь у відновленні об'єктів та повернення їх до роботи.
У ході війни росіяни поміж усього іншого пошкодили й окремі ділянки газотранспортної системи України. Активні роботи над їх відновленням вже ведуться.
Читайте також У російському Брянську – вибухи й пожежа: "негаразди" спіткали нафтобазу та військову частину
Обладнання з Іспанії
Оператор ГТС Enagas надіслав в Україну обладнання та матеріали для ремонту газопроводів. Зокрема, з Іспанії прибули аварійні муфти, компактні мобільні компресори, обладнання для роботи у темний час доби.
Також Enagas надіслав дуже багато розхідних матеріалів та запчастин, які обов'язково стануть у нагоді.
Дивіться також – Україна зможе запросити у США будь-яку сучасну зброю