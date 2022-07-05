Іспанський винищувач перехопив літак після жарту підлітка про бомбу на борту: відео моменту

Пасажирський літак лоукостера easyJet летів до іспанського міста Махон. Та судно перехопив винищувач Цивільної гвардії Іспанії.

Це трапилось після повідомлення про замінування. Жартівник, який оприлюднив неправдиву інформацію, може компенсувати витрати поліції.

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Літак приземлили через жарт підлітка

У неділю (мовиться про 3 липня – 24 канал) командно-диспетчерський пункт іспанського аеропорту Менорка отримав повідомлення про загрозу підриву на борту літака, яку в соцмережах розмістив 18-річний громадянин Великої Британії,

– мовиться у повідомленні.

Після цього Цивільна гвардія Іспанії підняла винищувач для перехоплення літака. Далі винищувач його супроводжував й літак приземлився далеко від інших літаків.

Перехоплення літака через жарт: відео

Згодом утворили так званий "безпечний периметр", вивели людей. У Цивільній авіації пояснили:

відбувалося виконання встановленого протоколу, поки поліція не змогла підтвердити, що це була фальшива загроза мінування;

відповідальну особу не було знайдено в соцмережах разом зі ще п'ятьом свідками.

Натомість 18-річного жартівника вже арештували. Його підозрюють в порушенні громадського порядку.

"Якщо його провину доведуть, то його змусять відшкодовувати вартість поліцейської операції", – додала преса.

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