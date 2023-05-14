Посилює тиск на Шойгу та Герасимова, – боєць ЗСУ пояснив істеричну риторику Пригожина

Керівник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин постійно істерить через ситуацію в Бахмуті. Такі істерики та протистояння між військами Росії на руку ЗСУ.

Про це 24 Каналу розповів старший солдат 80 окремої десантно-штурмової бригади Антон Петрівський. Також заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що ЗСУ просуваються на 2 напрямках у передмісті Бахмута.

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Усі частини "Вагнера" відступили в Бахмут

Петрівський зазначив, що всі частини ПВК "Вагнера" відступили в місто Бахмут. Раніше Пригожин говорив, що йому залишилось захопити 2% міста – 20 багатоповерхівок і кілька приватних садиб. Зараз про це вже не мовить, нині – риторика тиску на Шойгу та Герасимова для того, щоб вони підсилили фланги.

Не думаю, що це дасть результат. Він так само скаржився, що їм дали всього 10% потреб снарядів. Це також говорить про те, що в них снарядний голод. Вони так само враховують, що контрнаступальні дії можуть бути й на інших відтинках фронту,

– зауважив старший солдат 80 окремої десантно-штурмової бригади.

Петрівський пояснив істеричну риторику Пригожина: дивіться відео

Росіяни брали Бахмут штурмами "м'ясом"

Росіяни брали Бахмут, застосовуючи постійний штурм "м'ясом". Тепер у них немає можливості для таких дій. Штурмовими діями такого типу займались виключно "вагнерівці". Лінійні російські частини не хочуть кидати своїх постійно у штурм, щоб їх ліквідовували.

"Усе одно є якийсь певний ресурс, який вичерпується. Відповідно в них це місце є набагато слабшим у тактичних операціях. Нам на руку те, що є певний конфлікт, відсутність нормальної злагодженості між "вагнерівцями" та кадровими частинами, що буде конвертуватись у їхню стратегічну поразку", – наголосив Петрівський.

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