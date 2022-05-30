Істерика на болотах: чого бояться росіяни

Рідкісної гидоти всі ці суб'єкти з Росії. На всіх рівнях…

Росія вважає, що має право на геноцид

Росіяни заходять на територію іншої країни та масштабно знищують інфраструктуру, масово вбивають мирних громадян та навмисне зносять усі наші міста повністю. Називають це огидним і брехливим терміном "спеціальна військова операція".

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Росіяни застосовують в Україні всі види важкої артилерії, важкі вогнемети, реактивні системи залпового вогню, важкі авіаційні бомби та крилаті ракети різних модифікацій із дальністю понад 1000 кілометрів.

Іще раз по складах: істоти з російськими паспортами заходять до суверенної України й випалюють тут усе підряд усіма видами неядерної зброї. Хоча через своє вроджене боягузтво готові застосувати вже й "тактику", і "хімію".

Росіяни абсолютно шизофренічно вважають, що мають на це право – вбивати всіма (наголошую – всіма) видами важкої зброї мирних людей у абсолютно суверенній іншій державі.

Істерика на болотах

Але щойно стало відомо, що Україна все-таки отримає MLRS з нормальною дальністю дії (понад 100 кілометрів), росіяни відразу впали в істеричну істерику.

Дикий вереск стоїть зараз над усім російським болотом: "Тільки не це! Тільки не давайте їм реактивні далекобійні системи! Тільки не зброя відплати!"…

Що це означає? Лише одне. Росія здатна воювати виключно проти беззбройних мирних громадян і відразу ж "надзюрює" собі в штани, якщо опонент отримує рівноцінну зброю.

Висновок?

Простіше нікуди. Два диких російських ґвалти: "скасуйте санкції!" і "на колінах благаємо: не давайте українцям MLRS!" – прямий доказ крайньої ефективності саме цих двох кроків…

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