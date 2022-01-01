Істерія щодо військового обліку для жінок: що має бути у тривожному рюкзаку
1 січня 2022 , 10:01Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Аліни Михайлової
Що в моєму тривожному рюкзаку? Особливо актуально на фоні істерії з наказом Міністерства оборони щодо військового обліку для жінок.
Думку про це напишу пізніше. Бо щось хороша така кількість народу живе в абстракціях і поза війною, яка триває 8 рік в 6 годинах потягом з Києва.
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Що має бути у рюкзаку
- Нижче написала склад мого великого баула + рюкзачку на 20 л, які містять все необхідне для життя на якійсь певний період:
- документи (+зіп пакети);
- заповнена особова картка (група крові, алергії, хронічні захворювання і т.д.);
- готівка;
- рації;
- ліхтарик налобний + ручний (+ різні батарейки);
- компас;
- повербанк (на сонячній батареї);
- мультітул;
- саперна лопата;
- ніж;
- армований скотч;
- олівець/блокнот;
- набір швейний;
- міцні сміттєві пакети;
- паракордовий шнур;
- намет, каремат, спальник;
- фляга/казанок/чашка/ложка і виделка;
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- сірники та запальничка;
- набір звичайних свічок;
- сухий спирт;
- 4 сухпаї + вода + швидка їжа для запарювання (типу їдло);
- таблетки для знезараження води (або трубка-фільтр);
- примус + балон;
- засоби особистої гігієни;
- дощовик;
- одяг: термобілизна, фліс, шапка, рукавиці, баф, спідня білизна, шкарпетки, 2 комплекти форми (може бути просто зручний одяг), 2 куртки, 2 футболки, арафатка, спортивні штани, берци, гумові капці, кросівки;
- тактичні окуляри;
- карабіни різних розмірів;
- бронежилет + каска;
- аптечка (склад IFAK) + необхідні особисті пігулки;
- медичний рюкзак;
- зброя.
Перелік підлягає змінам, виходячи з ваших потреб. Але загально для виживання, на мою думку, в моєму переліку є все. Користуйтесь.
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