Істерія закінчиться через кілька днів, – військовий експерт про "палання" Росії через "Москву"

Україна завдала російському крейсеру "Москва" потужного удару, після чого він затонув. Росія так і не може визнати свою поразку і продовжує істерію, яка триватиме ще недовго.

Про це в ефірі 24 каналу розповів військовий експерт Віктор Ягун. За його словами, істерія росіян протримається ще кілька днів.

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Як саме проявляється істерія у Росії

Військовий експерт наголосив на тому, що росіянам не дуже комфортно щоразу згадувати за "Москву" і за те, що її справді знищили українці.

Я думаю, що істерія закінчиться за кілька днів і вони навіть забудуть за ту "Москву",

– зазначив Ягун.

Він також додав, що через те, що росіяни не можуть визнати правди починають вигадувати різноманітні теорії про матросів, які щось курили і не туди кинули або й іншу дурницю.