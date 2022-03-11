Лідери ЄС сказали "так" українській євроінтеграції, – президент Литви Науседа

Нещодавно Україна подала заявку на вступ до Європейського Союзу. Президент Володимир Зеленський наголосив, що наша держава довела своє право бути частиною Європи.

Лідер Литви Ґітанас Науседа додав, що палкі дискусії тривали 5 годин.

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У ЄС дали згоду на євроінтеграцію України

Після обговорення лідери Європейського Союзу погодилися на євроінтеграцію України. За словами політика, процес почався, тож тепер "ми і українці повинні зробити це швидко".

Героїчна українська нація заслуговує знати, що її раді в ЄС,

– наголосив Ґітанас Науседа