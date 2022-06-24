23 червня 2022 року Україна офіційно стала кандидатом у члени Європейського Союзу.

Повернення

Україна буде частиною Євросоюзу. Ніяких сфер російського впливу та сірих зон більше не буде.

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Історична помилка, що тривала 300 років, буде виправлена.

Велика ціна

Для цього потрібно виграти дві війни – проти Росії і за європейське майбутнє України.

Ми це зробимо. А сьогодні можна просто радіти. І згадати і подякувати кожному, хто зробив це можливим.

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