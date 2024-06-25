Історичне рішення проти Росії: ЄСПЛ виніс вердикт у справі щодо окупації Криму

Європейський суд з прав людини виніс вердикт у справі "Україна проти Росії щодо Криму". Суд визнав, що Росія систематично порушує права людини на окупованому півострові.

Європейський суд з прав людини одноголосно встановив низку порушень прав людини Росією в окупованому Криму з 2014 року.

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Що постановив ЄСПЛ

Варто зазначити, що це рішення є першим, в якому міжнародна судова інстанція визнала Росію відповідальною за політику масштабних та систематичних порушень різноманітних прав та свобод людини в тимчасово окупованому Криму.

Загалом Україна довела в ЄСПЛ, що:

Російська окупаційна влада незаконно затримувала українців та кримських татар на півострові та жорстоко поводилась із ними;

Росія проводила примусову паспортизацію наших громадян;

Окупанти забороняли мирні зібрання та протести;

Кримських татар росіяни піддавали дискримінації;

Права політвʼязнів порушувались, їх не повертали в Україну, також вони піддавались жорстокому поводженню.

Також ЄСПЛ підтвердив докази України щодо:

Зникнень людей на півострові та відсутності ефективного розслідування щодо цього;

Незаконного поширення російського законодавства, в результаті чого суди в Криму не можуть вважати такими, що встановлені відповідно до закону;

Систематичних масових обшуків громадян;

Примусове переміщення жителів Криму на територію Росії (фактично депортація);

Нападів та переслідування релігійних лідерів, які не належали до РПЦ, обушків та конфіскації майна;

Закриття неросійських медіа, зокрема українських та кримськотатарських телестанцій, постійні переслідування та напади на журналістів;

Експропріації приватного майна;

Закриття українських та кримськотатарських класів;

Порушень права на свободу на пересування між окупованою територією Криму та материковою частиною України.

Це рішення – доказ того, що РФ підло бреше про дотримання прав людини в окупованому Криму. Також це один із кроків на шляху притягнення винних до відповідальності та відновлення справедливості,

– зазначив омбудсман Дмитро Лубінець.

Уповноважена у справах ЄСПЛ Маргарита Сокоренко також зауважила, що це "розгромне рішення для агресора".

