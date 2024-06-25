Історичне рішення проти Росії: ЄСПЛ виніс вердикт у справі щодо окупації Криму
Джерело:Дмитро Лубінець
Європейський суд з прав людини виніс вердикт у справі "Україна проти Росії щодо Криму". Суд визнав, що Росія систематично порушує права людини на окупованому півострові.
Європейський суд з прав людини одноголосно встановив низку порушень прав людини Росією в окупованому Криму з 2014 року.
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Що постановив ЄСПЛ
Варто зазначити, що це рішення є першим, в якому міжнародна судова інстанція визнала Росію відповідальною за політику масштабних та систематичних порушень різноманітних прав та свобод людини в тимчасово окупованому Криму.
Загалом Україна довела в ЄСПЛ, що:
- Російська окупаційна влада незаконно затримувала українців та кримських татар на півострові та жорстоко поводилась із ними;
- Росія проводила примусову паспортизацію наших громадян;
- Окупанти забороняли мирні зібрання та протести;
- Кримських татар росіяни піддавали дискримінації;
- Права політвʼязнів порушувались, їх не повертали в Україну, також вони піддавались жорстокому поводженню.
Також ЄСПЛ підтвердив докази України щодо:
- Зникнень людей на півострові та відсутності ефективного розслідування щодо цього;
- Незаконного поширення російського законодавства, в результаті чого суди в Криму не можуть вважати такими, що встановлені відповідно до закону;
- Систематичних масових обшуків громадян;
- Примусове переміщення жителів Криму на територію Росії (фактично депортація);
- Нападів та переслідування релігійних лідерів, які не належали до РПЦ, обушків та конфіскації майна;
- Закриття неросійських медіа, зокрема українських та кримськотатарських телестанцій, постійні переслідування та напади на журналістів;
- Експропріації приватного майна;
- Закриття українських та кримськотатарських класів;
- Порушень права на свободу на пересування між окупованою територією Криму та материковою частиною України.
Це рішення – доказ того, що РФ підло бреше про дотримання прав людини в окупованому Криму. Також це один із кроків на шляху притягнення винних до відповідальності та відновлення справедливості,
– зазначив омбудсман Дмитро Лубінець.
Уповноважена у справах ЄСПЛ Маргарита Сокоренко також зауважила, що це "розгромне рішення для агресора".