Історичні та перші: відбулися міжурядові консультації України та Польщі – заява

У Києві відбулися українсько-польські міжурядові консультації. У такому форматі уряди країни працюють вперше. Президент Володимир Зеленський наголосив, що це історична подія.

Глава держави відзначив новий етап відносин з Польщею. З теплих і сусідських вони перейшли до міцних та історичних.

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Україна цінує підтримку Польщі

Президент наголосив, що Україна цінує всю безпрецедентну підтримку з боку Польщі для нашого народу. Вона проявилася в багатьох напрямках. Зокрема, це оборонна допомога, а також підтримка українських біженців. Наша держава зробить все, аби після війни вони неодмінно повернулись додому.

Я хочу подякувати народу Польщі за цю близькість, теплоту й людяність до наших громадян,

– додав Зеленський.

Український лідер сподівається, що президент Польщі Анджей Дуда та весь польський уряд долучаться до відбудови територій України, які були зруйновані внаслідок російської агресії.

У консультаціях взяв участь глава Ради міністрів Польщі Матеуш Моравецький. Зеленський подякував йому за те, що він є справжнім провідником майбутнього членства України у Європейському Союзі.



Консультації України та Польщі / Фото Офісу Президента

Польща з Україною мають погодити важливі документи

Зеленський зазначив, що під час консультацій мають погодити важливі двосторонні документи щодо співпраці України та Польщі. Глава держави наголосив, що вірить в велике майбутнє країн.

На знак подяки президент відзначив державними нагородами Моравецького та віцепрем'єр-міністра Польщі Ярослава Качинського. Після цього відбулося спільне засідання урядів.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що прийняли спільну заяву:

Польща підтвердила, що підтримує вступ України до ЄС та НАТО, а також докладатиме зусиль, аби Україна отримала статус кандидата на членство в ЄС уже цього червня.

Домовилися посилювати оборонне співробітництво, розвивати Польсько-Українсько-Британський союз та працювати над посиленням антиросійських санкцій.

Польські партнери підтвердили свою готовність брати участь у післявоєнному відновленні України. Посилюватимуть прикордонне співробітництво.

Міжурядові консультації країн / Фото Офісу Президента:

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