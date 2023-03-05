"Брянська історія" не допомогла Путіну, – ексспівробітник КДБ назвав недоліки операції

Інцидент в Брянській області, що стався 2 березня 2023 наочно продемонстрував бездарність Владіміра Путіна та його режиму. Те, що в Брянську область змогли проникнути представники "Російського добровольчого корпусу", навести там шуму, а потім повернутись назад, свідчить про те, що у прикордонній до України зоні нічого не працює.

Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник КДБ і служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. За його словами, російська ФСБ не змогла нічого вдіяти з "диверсантами", а вся операція була погано підготовленою.

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Україна не причетна

Сергій Жирнов вважає, що Україна не причетна до інциденту в Брянській області, бо вся ця історія, на його думку, виглядає по-любительськи. Він пригадав операції українських спецслужб з підриву Кримського мосту та ліквідації дочки російського фашиста Алєксандра Дугіна.

Ексспівробітник КДБ наголосив, що ці операції, якщо їх дійсно виконали українські спецслужби, були зроблені якісно та ефективно. Натомість у Брянській області російська пропаганда заплуталась у власній вигаданій інформації, а самій Україні не було сенсу вводити ДРГ, щоб вони постріляли там в повітря, зробили фото та повернулись назад.

Жирнов переконаний, що ця ситуація свідчить про те, що на території Росії нічого не працює й в першу чергу ФСБ, яка відповідає за контроль кордону. Він наголосив, що в районі, де відбувся інцидент було як мінімум 200 штатних співробітників ФСБ, але виходить, що вони не змогли впоратись з 50 "диверсантами".

Якщо 50 людей можуть спокійно перетнути державний кордон, значить прикордонна служба не працює, а прикордонна служба в Росії – це ФСБ,

– сказав Жирнов.

Натомість у ФСБ збрехали, що знищили групу за допомогою мінометів вже тоді, коли вони повернулись в Україну, але підтверджень цьому не надали.

Путін не хотів мобілізувати суспільство

Ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії сумнівається в тому, що Владімір Путін хотів зіграти на цій ситуації та використати її для мобілізації населення, щоб вони відчули нібито загрозу та активніше брали участь у війні.

Ексспівробітник КДБ вважає, що Україна не причетна до подій у Брянській області: дивіться відео

Жирнов не вважає, що ця ситуація допомогла б Путіну згуртувати населення проти України, бо більша частина Росії взагалі не розуміє, що таке Брянськ та де він розташований. На думку колишнього розвідника, щоб досягти подібного результату, Путін здійснював би теракти в Москві, бо всі росіяни точно знають, де це.

Якби Путіну потрібно було таку річ оголошувати, тоді потрібно робити якийсь теракт в Москві або Санкт-Петербурзі, бо вся Росія знає тільки 2 міста – Москва та Пітер,

– зазначив Сергій Жирнов.

За його словами, мобілізація в Росії вже оголошена й триває надалі. Також у деяких регіонах Росії введено воєнний стан, а тому очікувати від нього повторного оголошення було марно.

Водночас Жирнова здивувала реакція Путіна на події в Брянській області.

Він почав якусь туфту говорити про Ушинського, якихось істориків, російську мові, російські корені. Взагалі, Остапа понесло,

– сказав Жирнов.

Сергій Жирнов вважає, що те що сталось в селах Брянської області – це "топорна" операція нижніх структур ФСБ, які не змогли все організувати якісно та масштабно.

Брянський інцидент: що відомо