Історія Черчилля підштовхуватиме, – політолог припустив, чи залишиться Джонсон у політиці

Швидше за все, ми ще побачимо Джонсона у політиці. Це людина, яка за загальноєвропейськими та й за людськими мірками ще не стара і зрештою, Джонсон вже встиг побувати цікавим журналістом і мером Лондона двічі, потім міністром закордонних справ.

Про це 24 каналу розповів директор інституту світової політики Євген Магда. Він також зазначив, що не варто забувати й про життєвий шлях кумира Джонсона – Вінстона Черчилля, який обіймав посаду британського прем'єра двічі.

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Тут навіть можемо згадати історію Черчилля, який двічі у історії Британії був премєр-міністром, каже Магда.

Така історія буде підштовхувати Джонсона до того, щоб знову змагатися за посаду керівника британського уряду, але це відбудеться одразу після відставки,

– переконаний політолог.

Жарти про те, що давайте запропонуємо Джонсону посаду українського прем'єра – це звісно прекрасно, але чи впишеться українська політика до Бориса Джонсона, каже Євген Магда.

Детально про політичну діяльність Джонсона у розмові з Євгеном Магдою: дивіться відео

Борис Джонсон пішов у відставку з посади прем'єра Великої Британії

7 липня стало відомо, що Борис Джонсон погодився на відставку з посади прем'єр-міністра Великої Британії. За день до того безпрецедентна кількість держслужбовців заявила про своє небажання працювати у Кабінеті Джонсона.

Першими свої пости 5 липня, залишили міністр охорони здоров’я Великої Британії Саджид Джавід і міністр фінансів Ріші Сунак.

Загалом Свої посади в уряді Великобританії вирішили залишити 54 чиновники різного рангу. Серед них виявились і найближчі соратники Бориса Джонсона. Фактично, його однопартійці змусили його до прийняття рішення про відставку.

За даними BBC, Джонсон погодився на відставку за умови, що він залишиться главою уряду до призначення нового лідера Консервативної партії. Лише після цього він готовий залишити прем'єрське крісло.

Це означає, що Джонсон залишиться на посаді до осені цього року. Нового лідера Консервативної партії оберуть до кінця літа. Борис Джонсон обійматиме посаду прем'єр-міністра Великої Британії до чергових виборів. Після них він залишить посаду.

Звинувачення щодо Бориса Джонсона та його діяльності

Найгучніші звинувачення почали лунати в бік прем’єра після початку епохи коронавірусу. Після відставки навесні 2021 року радник Джонсона Домінік Каммінгс виступив перед спеціальною комісією із доповіддю. У якій, зокрема, він заявив, що тисячі людей загинули марно через те, що Джонсон відкладав запровадження карантину. Це, за словами Каммінгса, означало, що Джонсон "непридатний для посади" прем'єр-міністра.

Потім була низка звинувачень у корупції та кумівстві, а також у нехтуванні стандартами та правилами поведінки. Крім того, Джонсон намагався змінити дисциплінарний кодекс для депутатів, щоб допомогти своєму союзнику Оуену Патерсону уникнути звільнення за порушення правил лобіювання.