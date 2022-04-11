Історія Героя Андрія Нікончука, який загинув на бойовому посту під час оборони Києва
Джерело:фейсбук Міноборони України
На жаль, під час війни гинуть справжні герої України, які до останнього подиху захищають нашу країну. Одним із таких був Андрій Нікончук.
29-річний хлопець служив за контрактом у зенітно-ракетному полку ЗСУ. Він загинув під час ракетного обстрілу, обороняючи Київ.
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Історія Героя Андрія Нікончука
24 лютого хлопець мав бойове чергування у районі міста Вишгород, прикривав разом із побратимами важливий стратегічний об'єкт – Київську ГЕС.
Коли до позицій зенітників наблизилась ворожа авіація, вони вступили в бій. Тоді українські позиції не були вражені.
Однак невдовзі росіяни вирішили обстріляти їх ракетами, одна з яких вибухнула на позиції зенітників. Внаслідок атаки солдат Нікончук загинув.
Завершимо перемогою те, за що він боровся! Герої не вмирають! Помстимося за кожного!
– написали в Міністерстві оборони.
У відомстві також підкреслили, що воїн хоробро та впевнено виконував бойову роботу з виявлення ворожих повітряних цілей до останнього подиху.
2 березня 2022 року за особисту мужність захисник був посмертно нагороджений званням Героя України.
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