Історія Героя Андрія Нікончука, який загинув на бойовому посту під час оборони Києва

На жаль, під час війни гинуть справжні герої України, які до останнього подиху захищають нашу країну. Одним із таких був Андрій Нікончук.

29-річний хлопець служив за контрактом у зенітно-ракетному полку ЗСУ. Він загинув під час ракетного обстрілу, обороняючи Київ.

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Історія Героя Андрія Нікончука

24 лютого хлопець мав бойове чергування у районі міста Вишгород, прикривав разом із побратимами важливий стратегічний об'єкт – Київську ГЕС.

Коли до позицій зенітників наблизилась ворожа авіація, вони вступили в бій. Тоді українські позиції не були вражені.

Однак невдовзі росіяни вирішили обстріляти їх ракетами, одна з яких вибухнула на позиції зенітників. Внаслідок атаки солдат Нікончук загинув.

Завершимо перемогою те, за що він боровся! Герої не вмирають! Помстимося за кожного!

– написали в Міністерстві оборони.

У відомстві також підкреслили, що воїн хоробро та впевнено виконував бойову роботу з виявлення ворожих повітряних цілей до останнього подиху.

2 березня 2022 року за особисту мужність захисник був посмертно нагороджений званням Героя України.

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