Історія Кірєєва мала на меті розсварити СБУ і ГУР, – Загородній

Роздмухування історії із загибеллю банкіра Дениса Кірєєва насправді мала на меті посварити українських силовиків, а сам він, скоріше за все, працював на Кремль. Таке припущення у блозі зробив експерт Тарас Загородній.

За його даними, фігура Кірєєва є доволі неоднозначною – він не був агентом, який нібито попередив про напад на Україну.

До теми Буданов та Малюк спростували чутки про непорозуміння між ГУР та СБУ

"СБУ має неспростовні докази роботи Кірєєва на росіян. Також докази у справі свідчать, що він був застрелений тому, що чинив опір під час затримання та сам хотів вбити співробітників СБУ (до речі, для чого це робити людині, яка невинна). Цікаво, що у статтях згадується прізвище Олександра Поклада – керівника Департаменту контррозвідки СБУ. Насправді це одна з ключових фігур в успішній протидії Росії. І чи не на його дискредитацію були направлені публікації?" – запитує експерт.

Він додає, що Кирило Буданов сам приїхав до СБУ, ознайомився з матеріалами по Кірєєву, переконався в їх обґрунтованості та зняв всі питання.

Історія про "героя Кірєєва, якого вбила СБУ", очевидно, має багато елементарних нестикувань. Яка її можлива мета? Наприклад, провокування росіянами конфлікту в середині силового блоку. Саме тому керівники СБУ і ГУР вже спростували будь-які конфлікти між відомствами. Малюк та Буданов опублікували спільне фото і заявили, що тісно координують роботу, –пише політолог.

Тож історія "псевдо-Зорге" на цьому, напевно, завершиться, якщо її штучно не будуть тримати в інформпросторі, зазначає Загородній.

Він додає, що ніякого секрету про напад Росії на Україну Кірєєв в принципі розкрити не міг. Адже багато джерел повідомляли про це раніше, зокрема, Держдеп США, ЦРУ, західні розвідки тощо.

Робити з нього героя можна тільки для тих, хто почав цікавитись українською політикою у лютому 2022 року. Банкір-схемник періоду розквіту Віктора Януковича, права рука братів Клюєвих, які прямо працювали на Росію. Біографія дуже схожа на історію саме "російського резидента", – пише Загородній.

Він цитує цікаву реакцію на публікацію про Кірєєва зрадника-втікача Олега Царьова, який написав, що "знал Деніса Кірєєва с хорошєй сторони". Але зараз, мовляв, ще не час про це говорити. "Не важко зрозуміти, що саме є цією "хорошей стороной" для зрадника Царьова", – акцентує експерт.

Як з'явилися чутки про непорозуміння між ГУР та СБУ