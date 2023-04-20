Згадок про Київ майже не залишилося: як у Росії цинічно переписують підручник з історії
Джерело:Медиазона
Росіяни не лише знищують цілі міста та села та вбивають цивільне населення. Вони ще й продовжують переписувати під себе історію.
Журналісти ретельно вивчили нову редакцію підручника "Навколишній світ" для четвертого класу видавництва "Просвіта". В одному з параграфів, що стосуються Київської Русі просто вирішили викреслити кілька згадок про сам Київ.
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Росіяни викреслюють Київ з історії Київської Русі
У виданні порівняли редакції 2023 та 2021 років. Ось один з яскравих прикладів переписування історії:
- у версії 2021 року розповідали, що "Повість минулих літ" написав монах Києво-Печерського монастиря Нестор;
- у версії 2023 – Нестор став просто ченцем, уточнень про його місце життя та праці просто немає.
Нестор літописець залишився без прив'язки до Києво-Печерського монастиря / Скриншот
Але це ще не все. Ось згадка про хрещення князем Володимиром свого народу в Києві. Тим часом у новій редакції топонім прибрали, замінивши його на слово "столиця".
Князь Володимир хрестив не Київ, а "столицю" / Скриншот
Ще один яскравий приклад:
- "Після смерті Олега в Києві став правити князь Ігор" у старій версії
- та "Після смерті Олега Руссю став правити князь Ігор" у новій.
Видалили згадку про правління Києвом князя Ігоря / Скриншот
Переписали дату заснування держави Русь
Звернули увагу журналісти також на підручник з історії Росії за 6 клас. У ньому вирішили змінити дату, яку вважають моментом, коли заснували Русь як державу.
- Так, редакція 2016 року каже: "882 рік, коли Олег об'єднав Новгород і Київ, багато істориків називають умовною датою утворення Давньоруської держави".
- А от редакція 2023 року: "Поступово найбільшого значення набула династія князів, які зводили свій рід до Рюрика. З його покликанням 862 року до Новгорода пов'язують утворення держави Русь".
У виданні зауважили, що нова редакція "Навколишнього світу" ще не з'явилася на полицях. Її наразі лише відправили на друк. Водночас паралельно готують до випуску методичні матеріали. В них уточнюють роль Києва в історії Росії. Співрозмовник видання зауважив, що матеріали поширять школами до кінця весни. Активно ними користуватимуться вже у наступному навчальному році.
Переписують підручники під війну проти України
Журналісти кажуть, що про підготовку нової редакції підручників "Просвітою" писали ще у квітні 2022 року. Тоді вони спілкувалися з одним зі співробітників видавництва.
Він розповідав, що згадка про Київську Русь буде одна. Надалі по тексту всюди писатимуть "просто Русь, немає більше Київської Русі". Що ж стосується хрещення Києва, то, як ми вже зауважили вище, топонім просто замінили словом столиця, та й по всьому.
Помічник президента і колишній міністр культури Владімір Мединський також підтверджував раніше появу єдиних підручників історії в Росії. Їх, за його словами, напишуть "з урахуванням історичних подій, що відбулися цього року".
Мовиться про початок так званої "спецоперації", буцімто приєднання чотирьох областей України до Росії. А ще в них згадуватимуть "безпрецедентний санкційний тиск" усього світу.