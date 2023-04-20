Згадок про Київ майже не залишилося: як у Росії цинічно переписують підручник з історії

Росіяни не лише знищують цілі міста та села та вбивають цивільне населення. Вони ще й продовжують переписувати під себе історію.

Журналісти ретельно вивчили нову редакцію підручника "Навколишній світ" для четвертого класу видавництва "Просвіта". В одному з параграфів, що стосуються Київської Русі просто вирішили викреслити кілька згадок про сам Київ.

Читайте також Без акценту не обійшлось: росіяни записали нібито "перемовини західних найманців" в Україні

Росіяни викреслюють Київ з історії Київської Русі

У виданні порівняли редакції 2023 та 2021 років. Ось один з яскравих прикладів переписування історії:

у версії 2021 року розповідали, що "Повість минулих літ" написав монах Києво-Печерського монастиря Нестор;

у версії 2023 – Нестор став просто ченцем, уточнень про його місце життя та праці просто немає.



Нестор літописець залишився без прив'язки до Києво-Печерського монастиря / Скриншот

Але це ще не все. Ось згадка про хрещення князем Володимиром свого народу в Києві. Тим часом у новій редакції топонім прибрали, замінивши його на слово "столиця".



Князь Володимир хрестив не Київ, а "столицю" / Скриншот

Ще один яскравий приклад:

"Після смерті Олега в Києві став правити князь Ігор" у старій версії

та "Після смерті Олега Руссю став правити князь Ігор" у новій.



Видалили згадку про правління Києвом князя Ігоря / Скриншот

Переписали дату заснування держави Русь

Звернули увагу журналісти також на підручник з історії Росії за 6 клас. У ньому вирішили змінити дату, яку вважають моментом, коли заснували Русь як державу.

Так, редакція 2016 року каже: "882 рік, коли Олег об'єднав Новгород і Київ, багато істориків називають умовною датою утворення Давньоруської держави".

А от редакція 2023 року: "Поступово найбільшого значення набула династія князів, які зводили свій рід до Рюрика. З його покликанням 862 року до Новгорода пов'язують утворення держави Русь".

У виданні зауважили, що нова редакція "Навколишнього світу" ще не з'явилася на полицях. Її наразі лише відправили на друк. Водночас паралельно готують до випуску методичні матеріали. В них уточнюють роль Києва в історії Росії. Співрозмовник видання зауважив, що матеріали поширять школами до кінця весни. Активно ними користуватимуться вже у наступному навчальному році.

Переписують підручники під війну проти України

Журналісти кажуть, що про підготовку нової редакції підручників "Просвітою" писали ще у квітні 2022 року. Тоді вони спілкувалися з одним зі співробітників видавництва.

Він розповідав, що згадка про Київську Русь буде одна. Надалі по тексту всюди писатимуть "просто Русь, немає більше Київської Русі". Що ж стосується хрещення Києва, то, як ми вже зауважили вище, топонім просто замінили словом столиця, та й по всьому.

Помічник президента і колишній міністр культури Владімір Мединський також підтверджував раніше появу єдиних підручників історії в Росії. Їх, за його словами, напишуть "з урахуванням історичних подій, що відбулися цього року".

Мовиться про початок так званої "спецоперації", буцімто приєднання чотирьох областей України до Росії. А ще в них згадуватимуть "безпрецедентний санкційний тиск" усього світу.