Історія може повторитися, – Шиба про можливий провал судової реформи

Голова Ради суддів Богдан Моніч обіцяв делегувати кандидатів до Етичної ради до 1 жовтня. Ба більше, щоб Рада запрацювала й судова реформа могла запуститися достатньо було делегувати 1 з понад 5 тисяч суддів, які є в країні.

Про це в ефірі 24 каналу розповіла виконавча директорка фундації DEJURE Ірина Шиба. Вона зазначила, що Рада суддів не спромоглася це зробити до дедлайну.

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"Приймання документів від кандидатів вирішили продовжити до 21 жовтня. Ще після цього кілька місяців чи тижнів займе оцінка і голосування за них. Тому вже бачимо, що Рада суддів намагається затягнути якнайдовше процес створення Етичної ради", – розповіла Шиба.

Скільки затягуватимуть судді

Виконавча директорка DEJURE зазначила, що це, можливо, навіть зрив реформи. Конституційний суд може ухвалити рішення про неконституційність закону.

Це ми вже бачили, коли судді КСУ знаходили надумані підстави, щоб підривати ефективність антикорупційної реформи й електронного декларування. Ця історія може повторитися знову, коли судді не зацікавленні в реформі й очищенні від недоброчесних суддів,

– пояснила Шиба.

За її словами, судді опиратимуться й всіма можливими способами пробуватимуть зірвати реформу. Рада суддів виграла їм 21 вересня ще, як мінімум, 2 місяці для цього.

"На жаль, доводиться терпіти це понад 10 років. Це не перша спроба реформувати суди. Як мінімум, 2 судові реформи зупинили ВРП та ВККС, які роками допомагали залишитися на посадах попри непояснені статки, попри порушення прав людини й рішення під час Революції Гідності на користь Януковича", – додала Шиба.

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