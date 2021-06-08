Історія непроста, – Криклій про створення нової державіакомпанії

Ексміністр інфраструктури Владислав Криклій вважає створення державіакомпанії під час запуску концесійних проєктів по інших держактивах – непослідовним кроком з боку уряду. Також вважає це питання "неоднознчним".

Він пояснив, що державні компанії управляються гірше, ніж приватні. Криклій переконаний – бізнес завжди є кращим власником і менеджером активів, ніж держава.

Увага Претензій і зауважень не було, – ексміністр Криклій прокоментував свою відставку

Про державні компанії

"Коли рік тому в повітрі витала ідея націоналізації МАУ, я сказав прямо – я покладу заяву (про звільнення з посади – 24 канал) до цього. Оскільки це було б повторенням кейса "ПриватБанку": державі – корінці, а комусь вершки", – вважає ексміністр.

Зі створенням нової державіакомпанії сьогодні історія теж непроста,

– сказав Криклій.

Він пояснив, що державні активи продають через приватизацію, проводять концесії портів, але при цьому хочуть створити ще одну державну компанію. Криклій назвав це непослідовним.

"Плюс до всього, варто враховувати, що державіакомпанія дуже витратна ідея і самостійно її непросто реалізувати", – пояснив він.

Передісторія