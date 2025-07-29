Начальник ГУР Кирило Буданов отримав поранення в руку під час виконання бойового завдання в зоні АТО. Попри все, побратими не покинули його на полі бою – так з’явився шрам, який нещодавно помітили журналісти.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на розповідь ексзаступника начальника ГУР МО України Ілля Павленко в інтерв’ю для "Апострофа".

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Як Буданова врятували побратими після поранення?

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов отримав поранення в руку під час виконання бойового завдання в зоні АТО. Попри те, що він просив побратимів залишити його, ті врятували командира й винесли з поля бою.

За словами Павленка, "спецпризначенці ГУР такого не допускають", і Буданова вдалося евакуювати, а пізніше він пройшов реабілітацію.

І навіть журналісти десь бачили шрам на руці його,

– додав Павленко.

Нагадаємо, у червні ГУР опублікувало фото з нагородження Буданова "Знаком пошани" ДСНС.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов ГУР МО

Саме тоді уважні користувачі помітили помітний шрам на його правій руці – тепер відомо, що це наслідки бойового поранення ще з часів АТО.