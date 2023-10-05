Від бармена до бойового медика: історія бійця Умки з батальйону "Вовки Да Вінчі"

Бойові медики рятують життя своїх побратимів на першій лінії вогню. Зачасту їм доводиться надавати першу допомогу постраждалим воїнам, водночас відстрілюючись від ворога, який штурмує позиції.

Проєкт "Український Свідок" опублікував нове відео з Куп'янського напрямку, Харківщини про бійця з позивним Умка. Хлопець воює у батальйоні "Вовки Да Вінчі".

Дивіться також Втрати росіян на Таврійському напрямку понад 250 осіб щодня: зросла тенденція здаватись у полон

До війни працював барменом

До повномасштабної війни Умка працював барменом, а до лав ЗСУ приєднався наприкінці березня 2022 року, хоч і не мав жодного бойового досвіду. Тепер Умка — бойовий медик, який рятує життя своїх побратимів.

Робота бойового медика у штурмовій роті — це робота штурмовика з функцією надання першої допомоги. Тобто це – боєць, який просто під час бою приходить на допомогу побратимам,

– зазначають у проєкті.



Умка розповів про службу на фронті / Фото проєкту "Український свідок"

Спогади про найскладніші бої

Хлопець розповів журналістам про свої найскладніші бої. Так, під час одного з них російські війська майже оточили наших хлопців і їм довелося з боєм відступати. Тоді ворожа куля потрапила в обличчя одному з побратимів Умки. На щастя, боєць вижив.

Умка показав архівні кадри боїв на Куп'янському напрямку, їх можна побачити у відео.

Бойовий медик "Вовків Да Вінчі" розповів про солдатський екшн:

До смерті краще відноситись з гумором

Воїн також поділився думками про смерть, яку він неодноразово бачив на цій війні.

Вперше я побачив "двохсотого" (вбитого) під Бахмутом. Згодом я зрозумів, що краще відноситись до цього з гумором. Чи не зіграють з нами злий жарт притлумлені емоції, коли ми нарешті переможемо? Я про це не думаю. Але я впевнений, що нам будуть потрібні реабілітаційні центри, які зможуть повернути військових до цивільного життя,

– розповів Умка.

. Батальйон "Вовки Да Вінчі" названо на честь добровольця Дмитра Коцюбайла з позивним "Да Вінчі", який загинув 7 березня 2023 року під Бахмутом.