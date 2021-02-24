Людина, яка могла переконати будь-кого у будь-чому. Він був талановитим винахідником, чудовим маркетологом, ідеалістом і неабияким перфекціоністом. Наразі складно знайти того, хто б не знав імені Стіва Джобса.

Народився майбутній засновник однієї з найвідоміших марок комп'ютерних технологій 24 лютого 1955 року в Сан-Франциско. Детальніше про те, як звичайний хлопчик зміг підкорити цілий комп'ютерний світ – у матеріалі.

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Що нам відомо про Джобса

Біологічна мати Стіва, якій на час народження дитини було 17 років, вирішила віддати хлопчика на виховання молодій парі, яка мала прізвище Джобс. Однією з обов'язкових умов усиновлення було забезпечення вищої освіти для Стівена.



Стів Джобс / Фото Getty Images

Коли йому сповнилося 5 років, сім'я переїхала у містечко Маунтін-В’ю, яке розташоване у самому серці Кремнієвої долини – регіону у штаті Каліфорнія. Він відомий значною щільністю високотехнологічних компаній.

Хлопець не мав гарних оцінок у школі

Хлопець не відзначався в школі відмінним навчанням, але завдяки батьку з неабияким зацікавленням разом із ним займався збором технологічних деталей.

Розмова з Вільямом Г'юлетом

Так у 12 років Стів зателефонував голові компанії Hewlett-Packard Вільямові Г'юлету і попросив у нього деталі, які були необхідні йому для складання якогось чергового приладу. Хлопчик неабияк здивував і зацікавив директора компанії.



Компанія Hewlett-Packard / Фотог Bloomberg News

Після 20 хвилин розмови з нахабним хлопчиськом, Вільям не тільки погодився вислати йому деталі, але й запропонував роботу в Hewlett-Packard.

Знайомство з Возняком

Там Стівен познайомився з "Возом" – людиною, яка мала вирішальний вплив на його життя. "Воз", він же Стівен Возняк, згодом став не лише товаришем Джобса, а й партнером по бізнесу.



Стівен Возняк / Фото DR

Але історія успіху Стівена Джобса, розпочалася трохи пізніше. До цього майбутній юний винахідник вирішив покинути навчання у коледжі, вже після першого семестру. Тоді хлопець занурився в пошуки свого призначення.

Вплив ідей хіпі

Цей етап життя пройшов під впливом вільних ідей хіпі. Стів відвідав Індію, всюди ходив босоніж та захопився вегетаріанством. І, можливо, саме тоді він зрозумів своє призначення у житті.

Заснування корпорації Apple

І у 1980-х роках, 2 Стіви: Джобс та Возняк, разом з Рональдом Уейном заснували корпорацію Apple. Своє сходження компанія починала в гаражі у Джобса.

Більше про секрети успіху компанії Apple читайте за посиланням.

Там юні програмісти збирали нові плати, проводили досліди й будували плани продажів у найближчі магазини техніки. Відтоді Джобсу вдалося розробити та подарувати світу геніальні технічні новинки, які назавжди змінили комп'ютерну індустрію.

Перший комп'ютер компанії Apple Возняк із Джобсом розробили з однієї плати. І якщо Возняк був геніальним інженером, Джобс вирізнявся талантом у просуванні та розповсюдженні технологічних новинок. Стіва довго вважали одним із найуспішніших і водночас найнахабніших і зарозумілих менеджерів.

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Через запальний характер Стівена навіть звільнили з корпорації Apple, хоча це поставило під загрозу існування самої компанії. За 10 років відсутності Джобса вона переживала не найкращі часи. Після його повернення, вже за пів року, Apple знову почала отримувати прибутки.

Відродження компанії

А повністю відродилась завдяки появі нового комп'ютера під назвою iMac. Інноваційний продукт у поєднанні з революційною рекламною кампанією просто підірвав комп'ютерну індустрію.

20 years ago today, Steve introduced the world to iMac. It set Apple on a new course and forever changed the way people look at computers. pic.twitter.com/GbKno7YBHl — Tim Cook (@tim_cook) May 6, 2018

Згодом музичну свідомість перевертає нова Джобівська розробка – плеєр iPod, а ринок телефонів кардинально змінює iPhone. Уже через рік на світ з'являється найтонший у світі ноутбук.

Хвороба на шляху до успіху

Але на шляху до успіху Джобса спіткала хвороба. У 2004 році лікарі виявили у винахідника рак підшлункової залози і прогнозували йому лише кілька тижнів життя. Проте після детальних досліджень виявилося, що в нього рідкісний різновид хвороби, яку можливо вилікувати.

Після операції Стів продовжив працювати в компанії, а його близькі сподівалися, що хвороба відступила. У серпні 2008 року агентство Bloomberg помилково опублікувало підготовлений заздалегідь некролог Джобса.

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І хоч помилку швидко виправили, провідні медіа швидко поширили новину. Вона спровокувала нові переживання щодо здоров'я Стіва.

Виступ Джобса

Тоді Джобс організував публічний виступ під час якого процитував Марка Твена "Чутки про мою смерть дуже перебільшені". А виступ завершив слайдом, на якому було написано "110/70", що вказувало на показники його артеріального тиску.



Стів Джобс / Фото Getty Images

Стіву вдалося переконати публіку в тому, що загрози його здоров'ю немає, проте сам він відчував, як йому ставало все гірше. Так 5 жовтня 2011 року Стів Джобс після тривалої хвороби пішов з життя.

Він увійшов в історію, як видатний підприємець, винахідник і новатор. І світ запам'ятав цього новатора як людину в чорному гольфі, джинсах і кросівках. Геній інновацій змінив життя багатьох мільйонів людей, зробивши комп'ютерні технології простими та доступними.