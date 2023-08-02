Дружина-алкоголічка, борги та лише 2 тижні життя на фронті: історія російського військового

Щоб поповнити величезні втрати на війні в Україні, російському військовому керівництву доводить залучати все нові сили. Чергову хвилю мобілізації поки не оголошують, але вербують росіян з проблемних верств населення підписувати контракти.

Контрактникам обіцяють золоті гори, але по факту з абсолютним мінімумом підготовки одразу ж кидають на війну. Навіть тих, хто ніколи не служив у війську. Однією з таких жертв Кремля став такий собі Абаєв Сєргєй Сємьоновіч. Як він потрапив на фронт і чому прожив там зовсім недовго – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Сєргєй Сємьоновіч дуже переживав за долю своєї країни, а ще за купу власних боргів. Тож після затяжних роздумів вирішив підписати контракт з міноборони Росії. Втім, його роздуми тривали значно довше, ніж життя після моменту підписання контракту.

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У нашому розпорядженні опинилися документи та мобільний телефон Абаєва. Завдяки ретельному аналізу ми змогли встановити, як і чому росіянин опинився на фронті після всього лише декількох днів підготовки та як його обманули під час підписання контракту.

Ми не маємо наміру виправдовувати Сєргєя Абаєва. Навпаки, його приклад зайвий раз доводить, що більшість росіян настільки сліпо вірять військово-політичному керівництву держави, що готові відправитися в іншу державу вбивати людей. Тож смерть для них – це найменше покарання.

Сім'я Абаєвих / Фото з соцмереж Єлєни Абаєвої

Історія рашиста Абаєва, який прожив лиш 11 днів на фронті: дивіться відео

Хто такий Сєргєй Абаєв

Абаєв Сєргєй Сємьоновіч народився 20 вересня 1984 року в селищі Дуслик Туймазинського району Республіки Башкортостан. Саме в цьому селищі він прожив свої майже 39 років і жив би й далі, якби в один момент не вирішив долучитися до війни проти України.

Сєргєй – багатодітний батько. У нього з дружиною Єлєною є дочка та двоє синів. Та схоже, що через економічну ситуацію в Росії, а також і через власні проблеми, чоловік більше не міг утримувати свою сім'ю. Тож щоб прогодувати дітей, він вирішив підписати контракт з міністерством оборони Росії.

Паспорт Сєргєя Абаєва / Фото з телефона російського окупанта

При цьому Сєргєй Абаєв раніше не мав жодного бойового досвіду. Про це зазначено у виписці з наказу командувача військами центрального військового округа Росії.

Наш "герой" став старшим навідником розрахунку гаубичного самохідного артилерійського взводу гаубичної самохідної артилерійської батареї гаубичного самохідного артилерійського дивізіона військової частини №15871.

Виписка про підписання контракту / Фото 24 Каналу

Тобто, Абаєв добровільно приєднався до 400 гвардійського самохідного артилерійського полку сухопутних військ Росії. Відбулася ця подія 10 травня 2023 року. А приблизно через місяць і 5 днів він востаннє вийшов на зв'язок з рідними. Після цього його ліквідували українські військові.

Ви логічно запитаєте, що керувало росіянина підписувати контракт, коли лише дурень не усвідомлює, що виграти в цій війні в Росії шансів вже практично не залишилося? Звісно ж, гроші.

У телефоні Сєргєя Абаєва ми знайшли багато інформації як про мікрозайми, так і про оформлену наприкінці 2021 року іпотеку. Та схоже, виплачувати її чоловік так і не зміг. Тож, повіривши в рекламу "золотих гір" за службу в окупаційному війську, Абаєв вирішив піти воювати. Він розраховував, що одного контракту буде достатньо для того, щоб розрахуватися зі своїми боргами.

Це випливає з його короткого листування з мамою. Їй Сєргєй Сємьоновіч обіцяє, що до Нового року повернеться. Його контракт, розпочатий 10 травня, мав закінчитися через 6 місяців, але росіянин прожив всього лише один місяць.



Коротке листування з мамою / Скриншот з телефона Сєргєя Абаєва

Поїздки в окупований Крим і військова пропаганда

Росіянин жив собі абсолютно звичним російським життям – працював вахтовим методом, а у вільний від роботи час просаджував гроші та ходив на пиво, шашлики й баньку з друзями.

Світлинами зі свого відпочинку Абаєв часто ділився у власних соціальних мережах. Час від часу він навіть міг дозволити собі вивезти сім'ю подалі від "казкового" селища Дуслик і поближче до моря.

Як відпочивав Сєргєй Абаєв / Фото з його соцмереж

Судячи з соціальних мереж, Сєргєй Абаєв працював у нафтовидобувній компанії "Нєфтєстройсервіс – НСС". Чоловік часто з'являється в робочій формі цієї компанії. Працював він за вахтовим методом – відправлявся на кілька тижнів на роботу, коли найбільше підпирали фінанси, а потім, трохи заробивши, повертався додому.

Сергєй Абаєв у робочій формі / Фото з його соцмереж

Про свою роботу Абаєв часто листувався з друзями. Вони займалися схожим родом діяльності, а свою працю називали просто – "вахта". Тож дізнатися якихось деталей про колишню роботу окупанта не вдалося.



Листування Сєргєя Абаєва про роботу / Скриншот з його телефона

Востаннє свою родину на відпочинок Сєргєй Сємьоновіч вивозив у вересні 2022 року. Тоді Абаєви відпочивали в Анапі на узбережжі Чорного моря.

Сам Сєргєй робив радісні світлини на тлі Кримського моста. А тоді взяв усю сім'ю й незаконно в'їхав на територію українського Криму – в окуповану Керч.

Сім'я Абаєвих в окупованому Криму / Фото з соцмереж Сєргєя Абаєва

На фото з окупованого Криму й з'являютья підози, що Сєргєй Абаєв – звичайний собі "кримнашист". Та далі лише більше.

Хоча наш персонаж ніколи не служив в армії, та військова тема була щонайменше цікавою йому. Він з захопленням робив світлини з російською військовою технікою, розмальованою фашистськими символами. Крім того, Сєргєй та Єлєна передавали любов до "свящєнних рускіх воєн" своїм дітям. Як і більшість російських дітей, їх привчали до того, що війна – це патріотично й круто.

Сім'я Абаєвих з військовою технікою / Фото з соцмереж Сєргєя Абаєва

Проблеми з грошима та дружиною

У вересні 2022 року, коли Кремль зрозумів, що остаточно втратив ініціативу у війні, довелося оголосити часткову мобілізацію, аби поповнити втрати. Судячи з соціальних мереж Сєргєя Абаєва, тоді він ще не надто хотів йти в армію.

Чоловік поширював заспокійливі відео, в яких пояснювали, буцімто перейматися немає причин. Адже під мобілізацію потраплять всього 300 тисяч росіян. Та й ті передовсім з військовим досвідом.



У вересні 2022 Абаєв боявся потрапити під мобілізацію / Скриншот з його соцмереж

Хоча ціль щодо відновлення втрат внаслідок мобілізації вдалося виконати, у неї були й негативні наслідки – такий крок Кремля неабияк налякав росіян, які сотнями тисяч кинулися штурмувати кордони сусідніх з Росією держав.

Тож надалі від відкритих мобілізаційних заходів довелося відмовитися. Щонайменше, на деякий час. Саме тоді й починається нова історія Євгенія Пригожина – йому дозволили вербувати зеків до ПВК "Вагнера".

Ще трішки пізніше свої нові мобілізаційні заходи розпочне й мінітерство оборони Росії. Шойгівське відомство почне вербувати росіян підписувати контракти, пропонуючи захмарні для простого Сєргєя з російської глубинки виплати.

Судячи з іторії браузерів у телефоні Сєргєя Абаєва він почав цікавитися можливістю підписати контракт приблизно в лютому 2023 року. Саме в цей час російська пропаганда щотижня радісно звітувала про нове взяття Бахмута, який вони називують Артьомовськом. Загалом Абаєва цікавили такі питання:

військова служба за контрактом,

чим особлива військова служба за контрактом,

пільги для учасників "спєциальнай ваєннай апєрациї",

регіональні виплати добровольцям у Республіці Башкортостан,

скільки платять контрактникам-учасникам "СВО",

чим доброволець відрізняється від мобілізованого.

Сєргєй Абаєв тривалий час цікавився військовою службою / Скриншоти з його телефона

Абаєва цікавили основи військової справи. Мабуть, росіянин вірив, що кілька прочитаних статей чи переглянутих відео допоможуть йому підготуватися до участі в бойових діях.

Також він активно цікавився різноманітними пільгами та виплатами для контрактників. Що й не дивно, адже з того, що ми знайшли в його телефоні, можна припустити, що Сєргєй Абаєв мав чималі проблеми з боргами.

Ще наприкінці 2021 року він оформив іпотеку. Саме за 3 місяці до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Якщо іпотека була оформлена в західній валюті, то після потужних санкційних ударів по економіці Росії цей борг просто змушений був стати важким тягарем для сім'ї Абаєвих.

Крім того, Сєргєй Сємьоновіч був частим клієнтом VTB-банку, "Альфа-банку" та "Сбербанку" Росії. Якими конкретно послугами він користувався ми точно не знаємо, адже ця інформація не збереглася в історіях браузерів. Втім, враховуючи таке різноманіття, а також те, що в рідних і знайомих він часто просив позичити йому грошей – можемо припустити.

У Сєргєя Абаєва були очевидні проблеми з грошима / Скриншоти з його телефона

Так само помітно, що в Сєргєя Абаєва та його сім'ї виникли проблеми з будинком, в якому вони проживали. Судячи з повідомлень, знайдених у телефоні окупанта, він не міг поділити свій будинок з тіткою Маріною.

У листуванні він запитував, чому вона не хоче поділити дім. Тітка Маріна натомість відповідала, що планує лише офіційно оформити власну частину будинку.



Сєргєй не міг поділити будинок з тіткою Маріною / Скриншот з його телефона

У телефоні російського окупанта ми знайшли також фото прописки в його паспорті. Мовиться про будинок у рідному для Сєргєя Абаєва селищі Дуслик Туймазинського району Республіки Башкортостан.

Будинок розташований за адресою вулиця Зелена, 20А. Це приватний житловий будинок.

Адреса реєстрації Сєргєя Абаєва / Фото з його телефона

Так само в його телефоні ми знайшли й виписку з єдиного державного реєстру нерухомості. Тут мовиться, що Сєргєй Абаєв має у власності половину будинку за цією ж самою адресою. Тож схоже, що саме цей будинок російський окупант і не міг поділити з власною тіткою.

Виписка з держреєстру нерухомості: документи з телефона Сєргєя Абаєва

У документах бачимо, що загальна площа будинку становить всього 51 квадратний метр. Це доволі мало для сім'ї, в якій троє дітей. Так цей будинок ще й доводилося ділити з тіткою.

У листуванні Сєргєя Абаєва також бачимо, що він ще у 2022 році цікавився купівлею нового будинку. Ціна – 1,2 мільйона рублів. Це доволі велика сума, особливо якщо враховувати, що Сєргєй Сємьоновіч постійно просив у знайомих, щоб скинули йому по 500 рублів.

Дуже ймовірно, що саме під таку покупку він й оформляв іпотеку наприкінці 2021 року. А вже у 2023-му почало ставати очевидним, що виплатити її він просто "не потягне". Тоді в Абаєва й починають з'являтися думки про підписання контракту, щоб швидко заробити грошей.

А шойгівське відомство саме на такі кадри й розраховує – звичайних росіян десь з глубинки, які мають очевидні фінансові проблеми. Тож такі люди можуть і "клюнути" на рекламу контракту, який обіцяє швидкий і, здавалося б, легкий спосіб розбагатіти.

Запитань, для чого російському війську настільки необхідні нові кадри, якщо "всьо ідьот па плану", а "патєрь нєт", у росіян чомусь не виникає.



Сєргєй Абаєв цікавився купівлею нового будинку / Скриншот з його телефона

Крім економічних, була в сім'ї Абаєв ще одна проблема. Вона теж з'явилася ще задовго до рішення Сєргєя Абаєва підписати контракт про військову службу.

Як він сам стверджував в особистих листуваннях, у його дружини Єлєни були проблеми з алкоголем. При цьому, за цікавим збігом обставин, вони особливо проявлялися саме в той час, коли Сєргєй їздив на "вахту". У цей час чоловік часто погрожував дружині. Мовляв, він швидко "розбереться" з цими проблемами, щойно повернеться додому.

В Єлєни Абаєвої можуть бути проблеми з алкоголем / Скриншоти з телефона Сєргєя Абаєва

Важко сказати, чи ця обставина якось вплинула на рішення Сєргєя Абаєва підписати контракт і податися воювати проти іншої держави. Та цей факт для сім'ї Абаєвих точно не надто приємний.

Можемо натомість допускати, що це мало свій вплив на сексуальне життя подружжя. Адже, як бачимо з телефона Сєргєя Абаєва, він часто любив переглядати порно. Багато порно. Дуже багато порно!

Сєргєй Абаєв полюбляв переглядати порно / Скриншоти з його телефона

Останній перший контракт Сєргєя Абаєва

Як ми вже знаємо, свій контракт з міністерством оборони Росії Сєргєй Абаєв підписав 10 травня 2023 року. А вже 12 травня він отримав приписання про необхідність відбути в розпорядження командира військової частини №15871. Там він мав бути вже 14 травня.

Приписання на ім'я Сєргєя Абаєва / Фото 24 Каналу

Саме з 14 травня мало б початися навчання Сєргєя Абаєва. Втім, схоже, що все дещо пішло зовсім не так, як обіцяли росіянину під час підписання контракту. За допомогою телефона російського військового ми змогли дізнатися, де саме він перебував у ті дні:

12 травня – Абаєв відправився з Дуслика в Уфу,

– Абаєв відправився з Дуслика в Уфу, 13 травня – Абаєв вже був у Чебаркулі Челябінської області, де розташована військова частина №15871,

– Абаєв вже був у Чебаркулі Челябінської області, де розташована військова частина №15871, 14 травня – він відправився в населений пункт Каоліновий Челябінської області,

– він відправився в населений пункт Каоліновий Челябінської області, 15 травня – Абаєв переїхав в Єкатеринбург,

– Абаєв переїхав в Єкатеринбург, до 19 травня включно – Абаєв там і перебував,

– Абаєв там і перебував, 20 травня – Абаєв поїхав у селище Ревда Свердловської області,

– Абаєв поїхав у селище Ревда Свердловської області, з 21 травня по 1 червня – Абаєв бував у Єкатеринбургу. Час від часу він відключав навігацію GPS. Імовірно, в окремі дні він бував на полігоні. Загалом таких днів всього лише 7. Бачимо серйозний рівень підготовки.

Після 1 червня Сєргєй Абаєв більше не включав навігацію, адже саме в цей час після "затяжної" підготовки його починають перекидати на фронт.

Пересування Сєргєя Абаєва в травні – червні 2023 року / Скриншоти з його телефона

Найцікавішим моментом у цій історії є той факт, що в Чебаркулі Сєргєй Абаєв був всього лише один-єдиний день. А саме там, нагадаємо, розташована військова частина №15871, в яку його мобілізували старшим навідником розрахунку самохідного гаубичного взводу.

Якщо ви вважаєте, що це просто для прикриття, а насправді полігони розташовані не за офіційними адресами, то маємо для вас цікавий поворот у цій історії. Схоже на те, що Сєргєя Абаєва під час підписання контракту, як кажуть росіяни, "круто надули".

Це стає зрозумілим після 15 травня, коли Абаєв раптово й несподівано опиняється в Єкатеринбургу. Останній розташований за понад 250 кілометрів від військової частини, в якій мав служити наш персонаж. Відповідь на це питання знаходимо в листуванні з другом Русланом. До нього Сєргєй написав сам. З переписки стає очевидним, що Руслан сам рвався до лав окупаційної армії та ще й підбивав на це друзів.

Втім, на час листування чоловік так до війська й не приєднався. Тож Сєргєй, який вже підписав контракт, вирішив йому про це нагадати.



Листування Сєргєя Абаєва з другом Русланом / Скриншот з його телефона

Сам Сєргєй Абаєв хвалиться, що вже приєднався до 228 мотопіхотного полку, місцем постійної дислокації якого є місто Єкатеринбург. Як саме "надули" Абаєва:

чоловік довгий час думав приєднатися до лав окупаційної армії, але, що природньо, довго вагався, бо ж страшно;

йому пропонують приєднатися до 400 гвардійського самохідного артилерійського полку, в окопах сидіти не потрібно, лише постріляти з артилерії по українських містах, а за це ще й грошей заплатять стільки, що за пів року війни вирішить питання з житлом та іпотекою;

коли Сєргєй Абаєв підписує контракт, його справді відправляють у Чебаркуль в 400 полк, а там, мабуть, повідомляють "приємну звістку", що на його посаду місць немає;

замість артилерії окупанта одразу ж відправляють у мотопіхотний 228 полк;

як він згодом сам розповів своїй дружині, там він займався "охороною".



Сєргєй Абаєв розповів дружині, чим займається на війні / Скриншот з його телефона

Та далі лише цікавіше! Вже 1 червня Сєргєя Абаєва починають перекидати в Україну. Нагадаємо, загалом на навчаннях він пробув всього щонайбільше 7 днів. Можливо, і менше.

Та й це ще не все. На цьому моменті з'ясовується, що разом з Сєргєйом до лав окупаційної армії приєднався його брат – Максім Абаєв. Сєргєй 1 червня написав комусь з керівників, щоб їх обох взяли на борт.



Разом з Сєргєєм Абаєвим на фронт поїхав його брат / Скриншот з його телефона

Уже 4 червня обоє братів опинилися в окупованому Луганську. Сєргєй Абаєв запевняє свою дружину, що тут поряд у них просто продовжуються навчання.



Вже 4 червня Сєргєй Абаєв був у Луганську / Скриншот з його телефона

Тут Сєргєй і Максім Абаєви б'ють рекорд з найшвидших у світі тренувань, адже вже 5 червня їх перекидають під Кремінну. Саме на цей напрямок росіяни стягували свої війська вже декілька місяців, а зараз пробують наступати.



Сєргєя Абаєва перекинули під Кремінну / Скриншот з його телефона

Вже 9 червня Сєргєй і Максім Абаєви опиняються під Бахмутом. Сєргєй розповідає про це в листуванні своєму другу Дмітрію. Саму локацію він наживає "жо*ой мира".



Абаєвих перекинули під Бахмут / Скриншот з телефона Сєргєя Абаєва

Схоже, саме з цього моменту новобранці й почали брати участь у бойових діях. Та протривало це недовго. Уже 12 червня, тобто на четвертий день участі у війні, Максім Абаєв отримав поранення.

Чоловіку знадобилася операція. Ступінь поранення встановити не вдалося. Та сюдячи з того, що вже наступного дня він зміг листуватися з братом – це було щось не смертельне.



Максім Абаєв отримав поранення на четвертий день бойових дій / Скриншот з телефона Сєргєя Абаєва

Самому Сєргєю Абаєву пощастило менше. Останній раз він виходив на зв'язок з рідними зранку 15 червня – тоді він двічі пробував зателефонувати своїй дружині.

А після цього була зустріч зі Збройними Силами України. Сєргєя Абаєва успішно ліквідували – через 11 днів після того, як він прибув на окупованому територію України з метою вбивати українців і заробляти в такий спосіб гроші.



Останні дзвінки Сєргєя Абаєва / Скриншот з його телефона

Перед цим 13 червня він встиг зробити хіба що 2 світлини в районі бойових дій. Чоловік позував у бліндажі з автоматом, а також зробив світлину прапора мотопіхотних військ.

Остання світлина Сєргєя Абаєва / Фото з його телефона

Прапор мотопіхотних військ у бліндажі росіян / Фото з телефона Сєргєя Абаєва

Крім того, Сєргєй Абаєв також встиг зняти відео з бліндажа російських окупантів. У відео чоловік запевняв, що бліндаж надійно замаскований зверху, а всередині нього – надійне перекриття.

Сєргєй Абаєв провів екскурсію бліндажем свого підрозділу: дивіться відео

Замість підсумків

Приклад Сєргєя Абаєва вкотре доводить, що війну проти України веде не кремлівський режим, а всі росіяни. З політичних чи економічних міркувань вони готові в будь-який момент взяти до рук зброю та йти вбивати людей.

Так само історія Сєргєя Абаєва мала б стати прикладом для його співгромадян. Якщо влада обіцяє їм "легку роботу" та "спосіб швидко заробити грошей", отже шансів повернутися додому живими в них надзвичайно мало.

Абаєв сподівався, що пів року провоює артилеристом, на відносно спокійній посаді, де потрібно лише вбивати інших людей. Та одразу після підписання контракту він став заручником ситуації, на яку підписався добровільно. Як наслідок російський окупант прожив на території України всього 11 днів. Чого бажаємо й іншим представникам окупаційної армії.