Історія запамʼятає нашу сміливість, – Зеленський на глобальній акції підтримки України у Варшаві

Президент Володимир Зеленський виступив на глобальній акції #StandUpForUkraine у Варшаві. Він наголосив, що сміливість українців вже обʼєднала весь демократичний світ.

Глава держави відзначив, що мільйони людей у різних країнах, на різних континентах бачать нашу сміливість. Історія назавжди запамʼятає її.

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Зеленський розповів про 45 день спротиву України найбільшій за територією країні.

Російське керівництво не врахувало факт, що нападає на найбільшу країну – Україну, найбільшу за сміливістю,

– наголосив президент.

Українці не побоялись масових ракетних ударів. Наша сміливість вже завдала Росії таких втрат, яких вона не бачила десятки років, хоча воює постійно.

Світ теж має бути сміливим

Політик наголосив, що всі інші люди на Землі також мають бути сміливими, щоб протистояти російській тиранії. Треба зробити все, щоб Росія шукала мир, а її військові відповідали за скоєні злочини.

Потрібні санкції проти всіх російських банків, нафтове ембарго. Зеленський нагадав, що Україна потребує збройної, фінансової та гуманітарної допомоги.

Демократичний світ має силу, щоб допомогти. Українська сміливість заслуговує на повагу. Переконуйте своїх політиків. Будьте з Україною,

– підсумував президент.

Цікаво – Війна може закінчитись набагато швидше, – Зеленський відповів, за яких умов: