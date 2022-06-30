Собаки загризли дочку зрадника: Забужко розповіла про льотчика, який бомбив дітей у Сирії

Кожен російський окупант нестиме відповідальність за свої злочини. Як показує життя, вона буває дуже різноманітною.

Російські окупанти вірять в те, що зможуть уникнути відповідальності за скоєні проти українців злочини. Що ж, їм варто більш уважно цікавитися життєвими історіями один одного.

Читайте також Обстріли наближають цю дату, – Піонтковський про визнання Росії державою-спонсором тероризму

Доньку зрадника, який бомбив Алеппо, загризли собаки

Взимку з Росії прилетіла новина, яка цілком відповідає їхньому цивілізаційному розвитку: маленьку 7-річну дівчинку загризла зграя собак, коли вона поверталася з уроків музики.

Як з'ясувалося, батько дівчини вбивав дітей та невинних людей. Як повідомила письменниця Оксана Забужко, батьком жертви є такий собі майор Антон Канорський.

Цікаво, що ще у 2014 році він був українцем та служив в Криму. Після окупації півострова він вирішив стати на бік ворога та зрадити свою країну. Росія віддячила йому по повній – запхала його на базу біля Чіти, де по вулицях бігають зграї голодних собак, які здатні загризати дітей.

Але це ще не всі "цікавинки" про зрадника. Виявляється, 6 років тому він брав участь у скаженому бомбардуванні Алеппо, за яке отримав з рук Путіна орден. Нагороду він приймав у Кремлі з рук самого російського диктатора.

Тож російським окупантам варто сподіватися на полон, ув'язнення або смерть, інакше доля відплатить їм за злочини страшнішими речами.

Дивіться також – звільнення Херсона може стати найбільшим ударом для Путіна