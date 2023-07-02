Чи створить Росія "радіаційний інцидент" на ЗАЕС: прогноз ISW

Володимир Зеленський заявив, що Росія може ініціювати навмисний витік радіоактивних речовин на Запорізькій атомній електростанції. До таких дій Кремль може вдатись в рамках потенційної стратегії Росії щодо заморожування війни.

Аналітики американського Інституту вивчення війни вже пояснювали, що Росія використовує загрозу підриву ЗАЕС, щоб стримати контрнаступ ЗСУ. Також президент України пояснював, що Кремль може дистанційно підірвати станцію.

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Що кажуть в ISW про загрози на ЗАЕС

ISW продовжує оцінювати, що Росія навряд чи спричинить радіаційний інцидент на ЗАЕС, оскільки Кремль не зможе контролювати наслідки інциденту, що погіршить здатність Росії діяти та керувати на окупованому півдні України,

– зазначили аналітики.

Вони також пояснили, що наразі наслідки російського радіологічного інциденту переважують будь-яку вигоду для російських сил.

Однак Кремль продовжує використовувати загрозу радіаційного інциденту для:

стримування контрнаступальних дій України;

погіршення військової підтримки Заходу для України.

Що аналітики кажуть про загрозу теракту на ЗАЕС

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25 червня українська розвідка заявила, що російські загарбники замінували на Запорізькій АЕС чотири з шести енергоблоків. Глава Головного управління розвідки України пояснив, що ситуація ще не була такою серйозною, як зараз.

Аналітики американського Інституту вивчення війни заявили, що Росія не зможе контролювати наслідки підриву ЗАЕС. Саме тому "радіологічний інцидент" може погіршити здатність Кремля закріпитися на Півдні, адже його території будуть непридатними для життя.

Окрім того, вороги можуть:

скинути опромінену воду із ЗАЕС у Каховське водосховище, щоб завадити потенційному переходу через нього українських суден;

влаштувати штучну "аварію", щоб спричинити менший радіологічний радіус і зосередитись на запобіганні просування наших захисників біля ЗАЕС.

Проте в ISW пригадують, що жоден з цих випадків не дасть більшої військової вигоди Путіну.