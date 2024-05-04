В ISW назвали головну ціль Росії в Україні на 2024 рік

Росія не відмовилася від своїх загарбницьких планів щодо українських територій. Головною ціллю Кремля й далі залишається повне захоплення Луганської та Донецької областей.

Про це мовиться в новому звіті аналітиків Інституту вивчення війни. Вони також проаналізували останні заяви офіційних осіб щодо ситуації на фронті.

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ISW про головну мету Росії у війні

Аналітики ISW, посилаючись на заяви офіційних осіб, наголошують, що головною метою Росії на 2024 рік залишається план щодо захоплення Донецької та Луганської областей. Про це, зокрема, свідчить і план наступальної операції, яка має початися влітку 2024 року.

Тезу про те, що Росія планує захопити усі території Донецької та Луганської областей, у нещодавньому інтерв'ю The Times підтвердив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк. Він також додав, що російські військові спробують окупувати Запорізьку область, а також Харків і Суми. Заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький в інтерв'ю The Economist також заявив, що у Кремлі не відмовились від планів захопити Донецьку та Луганську області.

Говорячи про плани росіян захопити Харків та Суми, Павлюк зауважив, що поки незрозуміло, наскільки серйозний план ворога й чи вдасться йому захопити обидва міста. Водночас в ISW продовжують оцінювати, що російським військам буде важко захопити Харків, але російська наступальна операція в цьому районі, ймовірно, відтягне та закріпить українські сили з інших ділянок лінії фронту.

Павлюк також заявив, що українські сили роблять усе можливе, щоб зупинити спроби Росії захопити Часів Яр, але зазначив, що російські сили мають артилерійську перевагу 10:1 над українськими силами та "повну перевагу в повітрі", ймовірно, маючи на увазі здатність атакувати керованими авіабомбами. Що ж стосується ситуації навколо Часового Яру, то у ГУР вважають, що Росія не зможе захопити його найближчим часом.

У звіті ISW також посилалися й на заяви Володимира Зеленського, який нещодавно зазначив, що Україна зосереджена на Авдіївському напрямку, де останнім часом ворог постійно тисне на позиції ЗСУ. Президент України повідомив, що окупанти планують посилювати наступ влітку 2024 року, та додав, що наша країна зіткнулася вже з "новим етапом війни".

Яка ситуація на фронті