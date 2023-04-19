Путін визначав цапів-відбувайлів: в ISW назвали мету поїздки диктатора на окуповані території

Кремлівський диктатор Владімір Путін нібито 18 квітня відвідав тимчасово окуповані території України. Ймовірно, диктатор Путін визначав цапів-відбувайлів серед командувачів окупаційними військами.

До такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW). Путін приїхав на окуповані території, щоб визначити цапів-відбувайлів перед контрнаступом Сил оборони України.

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Росія готує інформаційне тло для виправдання невдач

"Візит Путіна, ймовірно, також мав на меті публічно визначити потенційних цапів-відбувайлів напередодні запланованих українських контрнаступів. Путін отримав брифінги від командувача Повітряно-десантних військ (ПДВ) Росії генерал-полковника Міхаїла Теплінського, командувача Дніпровської групи військ генерал-полковника Олега Макаревича та інших неназваних воєначальників щодо ситуації на Херсонському та Запорізькому фронтах", – мовиться у звіті.

Аналітики додають, що Путін також зустрівся з генерал-полковником Алєксандром Лапіним та іншими неназваними вищими офіцерами, щоб обговорити ситуацію на Луганському напрямку.

Путін, ймовірно, навмисно виділив Теплінського і Макаревича як командирів, відповідальних за Південь України, а Лапіна – як командира, що контролює Луганський напрямок. Путін, кремлівські джерела та мілблогери все частіше обговорюють перспективи українського контрнаступу, і цілком ймовірно, що Кремль готує внутрішній інформаційний простір або до військових невдач, або до відсічі загрози контрнаступу,

– зазначають в ISW.

Зустрічі Путіна з командувачами підтверджує зміни в керівництві

В ISW вказують, що демонстративні зустрічі Путіна з Теплінським, Макаревичем і Лапіним, ймовірно, підтверджують чергові зміни у військовому командуванні і, можливо, у найближчому оточенні Кремля.

Пов'язаний з Кремлем мілітарний блогер зауважив, що начальник російського генштабу генерал армії Валєрій Герасимов і міністр оборони Сергєй Шойгу не були присутні на зустрічах Путіна на окупованій території України.

Блогер стверджував, що Теплінський і Лапін – обидва з яких нібито були відправлені у відпустку – повернулися до російського військового командування, ймовірно, всупереч бажанню Герасимова і Шойгу.

Російські джерела раніше стверджували, що Кремль замінив пов'язаного з "Вагнером" Теплінського на Макаревича на посаді командувача ПДВ 13 січня, ймовірно, після того, як міноборони Росії і Герасимов повернули собі прихильність Путіна напередодні невдалої зимово-весняної наступальної операції Росії на Донбасі.

Зустріч підтверджує попередні натяки власника ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина на перепризначення Теплінського.

"ISW раніше оцінював, що підтверджене перепризначення Теплінського свідчить про те, що Кремль, ймовірно, прагне працювати з "Вагнером" для досягнення вирішальної перемоги в Бахмуті. Підтвердження може також свідчити про те, що Пригожин принаймні частково повернув собі прихильність Путіна, перекресливши зусилля Герасимова і Шойгу, спрямовані на усунення "Вагнера" в Бахмуті", – резюмують аналітики.